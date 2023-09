Giovanni Cugusi e Massimo Sconocchia sono gli automobilisti morti nell’incidente sulla Flaminia Le due vittime dell’incidente stradale a Roma sulla Flaminia sono Pier Giovanni Cugusi e Massimo Sconocchia. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network, tra i quali quelli dell’amministrazione comunale di Magliano Romano e Rignano Flaminio.

A cura di Alessia Rabbai

Pier Giovanni Cugusi

Sono Pier Giovanni Cugusi e Massimo Sconocchia i due automobilisti morti nell'incidente stradale che è avvenuto lungo via Flaminia a Roma all'alba di domenica 24 settembre all'altezza del chilometro 17, fra il cimitero di Prima Porta e Malborghetto. Quarantuno anni il primo e cinquantotto il secondo, Pier Giovanni era residente a Rignano Flaminio, mentre Massimo a Magliano Romano. La notizia della loro drammatica scomparsa si è diffusa velocemente e le due comunità si sono strette intorno alle famiglie, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dar loro l'ultimo saluto. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo Cassia, che hanno svolto i rillievi e ascoltato alcuni testimoni.

I messaggi di cordoglio per la morte dei due automobilisti sulla Flaminia

"Un tragico risveglio per la nostra comunità che all’alba ha perso uno dei suoi concittadini in un tragico incidente stradale. Il sindaco e l’amministrazione comunale si stringono attorno alla famiglia Sconocchia per la perdita del caro Massimo". È il messaggio di cordoglio del primo cittadino di Magliano Romano. Anche l'amministrazione di Rignano Flaminio si è stretta pubblicamente intorno al dolore della famiglia del concittadino deceduto nell'incidente: "Il sindaco e l'amministrazione comunale si stringono attorno alla famiglia Cugusi per la perdita del caro Pier Giovanni. All'alba ha perso la vita in un brutto incidente sulla Flaminia, notizia che lascia sgomenta tutta la nostra comunità". Tantissimi anche i messaggi pubblicati sui social network da parte di amici, colleghi e conoscenti.

La dinamica dell'incidente sulla Flaminia

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente sulla Flaminia di ieri, al vaglio dei vigili urbani. Secondo le informazioni apprese finora i Pier Giovanni e Massimo erano alla guida delle loro auto, rispettivamente una Alfa Romeo Mito e di una Fiat Panda e stavano percorrendo via Flaminia, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo ad entrambi. L'ipotesi è che a provocare l'incidente sia stato un sorpasso azzardato o l'alta velocità, ma le indagini sono ancora in corso e gli investigatori devono ancora arrivare ad una conclusione.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito allo scontro e chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi per due persone le cui condizioni di salute sembravano critiche. Sul posto ricevuta la segnalazione è intervenuto il personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sopraggiunto sul colpo a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati. Le due auto come da prassi sono state sequestrate e sulle salme a disposizione dell'autorità giudiziaria è stata disposta l'autopsia.