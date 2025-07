Giovane mamma sta per partorire e chiede aiuto ai carabinieri: i militari la scortano in ospedale

Un intervento tanto inaspettato quanto provvidenziale. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, durante i consueti servizi di controllo del territorio, due carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli sono stati fermati da un 31enne egiziano, in evidente stato di agitazione, mentre percorrevano via Mancini, quartiere Villa Bonelli di Roma. L'uomo ha spiegato ai militari che la moglie, una connazionale di 34 anni, stava per partorire e aveva bisogno immediato di arrivare in ospedale.

I carabinieri hanno scortato il taxi fino in ospedale

I carabinieri hanno compreso l'urgenza della situazione e si sono immediatamente attivati. Hanno fermato un taxi e hanno fatto subito salire la giovane coppia, poi hanno deciso di scortare il mezzo fino al pronto soccorso ginecologico dell'ospedale San Camillo-Forlanini, cercando di agevolare il passaggio dell'auto gialla nel traffico cittadino in modo da consentire l'arrivo nel minor tempo possibile.

La mamma ha partorito: stanno bene lei e il piccolo

In ospedale la 24enne è stata immediatamente ricoverata e poco dopo ha dato alla luce un bambino in ottime condizioni di salute. I suoi genitori hanno deciso chiamarlo Filibateer, un nome di origine egiziana. Sia la mamma che il neonato stanno bene.

La storia, quindi, si è conclusa non solo con un lieto fine, ma anche con un ulteriore gesto di umanità e vicinanza da parte dei due carabinieri intervenuti in soccorso della giovane coppia. Con il consenso dei medici del San Camillo, infatti, hanno visitato la neo mamma e le hanno portato un mazzo di fiori, rivolgendo gli auguri a lei, al marito e al piccolo.