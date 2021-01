Una donna di Latina è stata uccisa a San Francisco in California. Il suo nome era Veronica De Nitto, aveva 34 anni, e si era trasferita negli Stati Uniti da diverso tempo per ricongiungersi con la sorella. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla morte, avvenuta nella giornata di ieri: ciò che è emerso, è che De Nitto è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di San Francisco. Sul posto la polizia, che indaga sull'assassinio: il killer non sarebbe stato ancora preso. Sono molto poche le informazioni trapelate al momento. L'unica cosa certa è la polizia di San Francisco indaga per omicidio. Non sono chiare nemmeno le circostanze del ritrovamento del corpo e quale siano le ferite che hanno provocato il decesso. Gli inquirenti stanno cercando di far luce sull'accaduto, ma al momento sulla vicenda c'è il massimo riserbo e sono poche le informazioni che stanno trapelando all'esterno, forse anche per non compromettere le indagini.

Morta Veronica De Nitto, indagini in corso

E intanto sui social sono molti i messaggi degli amici che non possono credere a quanto accaduto e che stanno scrivendo parole di cordoglio per la ragazza, scomparsa prematuramente a soli 34 anni. Già ieri sera si è tenuta in chiesa una commemorazione per la giovane, che aveva sempre mantenuto i contatti con la sua città natale."L'unione, la complicità, la vita spensierata, i litigi, il divertimento, non si dimenticano – scrive un'amica su Facebook per ricordare la ragazza – perché si possono percorrere strade diverse, ma l'amicizia se è stata vera e profonda, rimane per sempre e nell'eternità. Un pezzo di noi andato via per sempre. Non doveva andare a finire così, è difficile crederci".