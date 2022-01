Giovane cerca di uccidersi lanciandosi nel Tevere: “La mia ragazza mi ha lasciato, voglio morire” Il ragazzo, deciso a farla finita, è stato tirato giù dal ponte dai carabinieri della stazione San Paolo e affidato alle cure del 118.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata a Roma, in zona San Paolo. Un uomo di 35 anni voleva buttarsi da Ponte Marconi ma è stato salvato dai carabinieri della locale stazione, che sono riusciti ad afferrarlo prima che riuscisse a lanciarsi nel Tevere. Alla base del gesto, secondo quanto spiegato dal 35enne, una storia appena finita: "La mia ragazza mi ha lasciato, voglio morire", ha detto piangendo ai militari. I carabinieri ci hanno parlato per diverso tempo, ma l'uomo sembrava deciso a volersi buttare e terminare così la sua vita. Solo approfittando di un momento di distrazione i militari sono riusciti ad afferrarlo e tirarlo giù, evitando quindi che quell'episodio potesse finire in tragedia.

A segnalare il 35enne era stata una ragazza. La giovane stava passeggiando quando ha visto un uomo seduto sul corrimano di Ponte Marconi con le gambe a penzoloni, che piangeva a dirotto. Vista la scena, la ragazza ha fermato immediatamente dei carabinieri, riferendo loro quanto aveva visto e dicendogli dove trovare l'uomo. La trattativa avviata dalle forze dell'ordine non stava però dando risultati: il 35enne continuava a ripetere che la sua vita non aveva più senso e voleva morire. A quel punto, capendo che non sarebbero riusciti a farlo desistere, appena hanno potuto lo hanno tirato giù dal parapetto, affidandolo alle cure del 118.

Ieri sera, invece, una ragazza si è uccisa lanciandosi dal 13esimo piano di un palazzo a Tor Bella Monaca. La giovane aveva appena assunto della droga, e in forte stato di alterazione ha aperto un finestrone e si è lanciata di sotto. Un ragazzo che era con lei ha provato a trattenerla, ma senza successo. La giovane è morta sul colpo.