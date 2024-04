video suggerito

Accusa di maltrattamenti i genitori adottivi, assolti: ora la coppia vuole la revoca dell’affido La coppia aveva adottato il ragazzo quando aveva dieci anni. Dopo una lunga battaglia legale, chiedono sia revocato l’affido e che il giovane torni dalla madre biologica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una coppia romana è denunciata dal figlio adottivo con l'accusa di maltrattamenti. Una volta assolta, perché ‘il fatto non sussiste', ha ingaggiato una battaglia per la revoca dell'affido nei confronti del ragazzo, che oggi ha 17 anni. Nessuno di loro, né i genitori adottivi né il minore, vogliono più vivere insieme e avere a che fare gli uni con gli altri. Adesso sarà la Cassazione a decidere sul provvedimento.

È una vicenda molto delicata quella riportata da Il Corriere della Sera, e che ha inizio nel 2017, quando il ragazzo viene adottato dalla coppia. Ha dieci anni, viene da una situazione familiare problematica, e ci mette un po' ad ambientarsi nel nuovo contesto. Per qualche anno tutto sembra andare per il meglio. Poi, quando ha 14 anni, il ragazzo si ricongiunge con la madre biologica, tornata a cercarlo. Scappa di casa, vuole stare con lei e non con i genitori adottivi. Che, anzi, denuncia per maltrattamenti. La coppia sarà assolta perché ‘il fatto non sussiste', e adesso vuole sia revocato l'affido. I giudici però non vogliono concederlo: proprio perché c'è stata l'assoluzione, il minore non viene accusato di calunnia aggravata, cosa che invece potrebbe portare alla revoca.

"Le istituzioni ci hanno abbandonato fin dal principio di questa vicenda – ha dichiarato a Il Corriere della Sera l'avvocata della famiglia, Valentina Ippolito -. Crediamo che, ora, il Tribunale debba prendere atto di una serie di fatti. Lucio ha altri tre fratelli, si è rovinato la vita, l’ha rovinata alla sua famiglia adottiva ed è stato lasciato solo ad agire in modo sconsiderato e distruttivo senza arrivare ad alcuno degli obiettivi che si era prefissato".