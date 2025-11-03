Giornata dell’Unità Nazionale e Forze Armate, la cerimonia a Roma il 4 novembre: strade chiuse e bus deviati
Domani, 4 novembre 2025, si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle forze armate. Per l'occasione a Roma è prevista una cerimonia a piazza Venezia in cui verrà deposta una corona d'alloro ai piedi del monumento al milite ignoto all'Altare della Patria. Nell'area sono previste chiusure stradali, divieti e deviazioni di linee bus. Alle celebrazioni prenderà parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità sul sito di Roma Mobilità.
Divieti di sosta a Roma per la cerimonia dell'Unità Nazionale: le strade interessate
I cambiamenti nella circolazione delle auto nei dintorni di piazza Venezia a Roma inizieranno dalla mezzanotte e mezza di martedì 4 novembre 2025, con l'applicazione di divieti di sosta alle seguenti vie:
- piazza Venezia,
- via del Plebiscito,
- piazza Ara Coeli,
- piazza San Marco,
- piazza Madonna di Loreto,
- via dei Fori Imperiali (da piazza Venezia a largo Corrado Ricci),
- piazza Santi Apostoli,
- via degli Astalli,
- largo Enrico Berlinguer,
- via di San Venanzio,
- vicolo degli Astalli,
- via dell’Aracoeli,
- via del Teatro Marcello (tra via delle Tre Pile e piazza Venezia),
- via di San Marco,
- via Cesare Battisti,
- via dei Fornari,
- vicolo di San Bernardo,
- via Margana.
Le strade chiuse il 4 novembre a Roma per la cerimonia a Piazza Venezia
Per le celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre 2025, a partire dalle 7 del mattino verranno chiuse le seguenti strade:
- piazza Venezia,
- via dei Fori Imperiali,
- piazza della Madonna di Loreto,
- via del Teatro di Marcello (dal palazzo dell'Anagrafe),
- piazza di San Marco,
- piazza dell’Ara Coeli,
- via degli Astalli (con doppio senso di marcia su via del Plebiscito),
Le linee bus deviate a Roma il 4 novembre
Le chiusure di martedì 4 novembre a Roma interesseranno anche il trasporto pubblico. Per le celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, subiranno deviazioni queste linee di bus:
- 8Bus,
- H,
- 30,
- 40,
- 44,
- 46,
- 51,
- 60,
- 62,
- 63,
- 64,
- 70,
- 80,
- 81,
- 83,
- 85,
- 87,
- 118,
- 119,
- 160,
- 170,
- 492,
- 628,
- 715,
- 716,
- 781,
- 916.