Giornata dell’Unità Nazionale e Forze Armate, la cerimonia a Roma il 4 novembre: strade chiuse e bus deviati

Per le celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre 2025 all’Altare della Patria a Roma, previste chiusure di strade, divieti di sosta e deviazioni di linee di trasporto pubblico.

Domani, 4 novembre 2025, si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle forze armate. Per l'occasione a Roma è prevista una cerimonia a piazza Venezia in cui verrà deposta una corona d'alloro ai piedi del monumento al milite ignoto all'Altare della Patria. Nell'area sono previste chiusure stradali, divieti e deviazioni di linee bus. Alle celebrazioni prenderà parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità sul sito di Roma Mobilità.

Divieti di sosta a Roma per la cerimonia dell'Unità Nazionale: le strade interessate

I cambiamenti nella circolazione delle auto nei dintorni di piazza Venezia a Roma inizieranno dalla mezzanotte e mezza di martedì 4 novembre 2025, con l'applicazione di divieti di sosta alle seguenti vie:

piazza Venezia,

via del Plebiscito,

piazza Ara Coeli,

piazza San Marco,

piazza Madonna di Loreto,

via dei Fori Imperiali (da piazza Venezia a largo Corrado Ricci),

piazza Santi Apostoli,

via degli Astalli,

largo Enrico Berlinguer,

via di San Venanzio,

vicolo degli Astalli,

via dell’Aracoeli,

via del Teatro Marcello (tra via delle Tre Pile e piazza Venezia),

via di San Marco,

via Cesare Battisti,

via dei Fornari,

vicolo di San Bernardo,

via Margana.

Le strade chiuse il 4 novembre a Roma per la cerimonia a Piazza Venezia

Per le celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre 2025, a partire dalle 7 del mattino verranno chiuse le seguenti strade:

piazza Venezia,

via dei Fori Imperiali,

piazza della Madonna di Loreto,

via del Teatro di Marcello (dal palazzo dell'Anagrafe),

piazza di San Marco,

piazza dell’Ara Coeli,

via degli Astalli (con doppio senso di marcia su via del Plebiscito),

Le linee bus deviate a Roma il 4 novembre

Le chiusure di martedì 4 novembre a Roma interesseranno anche il trasporto pubblico. Per le celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, subiranno deviazioni queste linee di bus: