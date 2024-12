video suggerito

Gianni Ippoliti aggredito al centro di Roma per un parcheggio: preso a pugni e finito in ospedale Il conduttore e autore televisivo Gianni Ippoliti è stato vittima di un'aggressione per un parcheggio in via de' Prefetti nel centro storico di Roma. Trasportato in ospedale, è stato dimesso, mentre la polizia indaga per risalire all'aggressore.

A cura di Alessia Rabbai

Gianni Ippoliti (Foto La Presse)

Momenti di paura per Gianni Ippoliti. Il conduttore e autore televisivo romano è stato aggredito ed è finito in ospedale a seguito di una lite nata in strada per un parcheggio nel centro storico di Roma. È successo nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre in via de' Prefetti. Secondo quanto ricostruito Ippoliti si trovava in un parcheggio nei pressi del Parlamento, quando gli si è accostato un furgone bianco.

Tra Ippoliti e il conducente del veicolo è nata una discussione dai toni accessi, degenerata in poco tempo. L'autista sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe preso a pugni il conduttore, facendolo finire in ospedale. L'ipotesi è che la lite sia nata per un parcheggio. Ippoliti è caduto a terra, nel frattempo il suo aggressore è risalito sul furgone e si è allontanato. Il conduttore tv ha avuto la prontezza di registrare il tipo di veicolo e la targa, pensando che si sarebbero rivelate utili alle forze dell'ordine, per individuare il responsabile. Subito dopo ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, raccontando quanto appena accaduto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raggiunto Ippoliti insieme al personale sanitario arrivato in ambulanza. Ippoliti è stato preso in carico dai sanitari e trasportato all'ospedale Santo Spirito. Una volta arrivato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende il conduttore tv fortunatamente sta bene ed è stato dimesso. Sulla vicenda indagano i poliziotti, che hanno ascoltato il racconto della vittima e cercano di risalire all'identità del suo aggressore. Al vaglio le immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza di zona, che potrebbero aver ripreso il furgone in fuga.