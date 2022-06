Precipita dal Gran Sasso, il fotografo romano Gianluca Gasbarri morto a 31 anni: “Bravo e gentile” Gli amici: “La fotografia e l’alpinismo erano le sue passioni. Era un ragazzo delicato, gentile e prudente. Amava il cinema”

A cura di Pierluigi Frattasi

È Gianluca Gasbarri l'escursionista di 31 anni morto durante una scalata sul Gran Sasso questa mattina. Il giovane fotografo romano, con la passione dell'alpinismo, stava cercando di raggiungere il Corno Piccolo, a 2.655 metri, la seconda vetta più alta, quando purtroppo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso la presa sulla corda e sarebbe precipitato per circa 50 metri. La caduta gli è stata fatale. A lanciare l'allarme è stato l'amico che era con lui, che ha raccontato quanto accaduto ai carabinieri della stazione di Pietracamela (Teramo).

"Alpinismo e fotografia le sue passioni"

Tantissimi i messaggi di condoglianze e vicinanza che stanno arrivando alla sua famiglia in queste ore per la terribile e prematura perdita. "Abbiamo appena saputo della scomparsa di Gianluca Gasbarri – lo ricordano sul gruppo Facebook I ragazzi del Cinema America – che purtroppo ci ha lasciati mentre scalava il Corno Piccolo del Gran Sasso. L’alpinismo era una grande passione assieme alla fotografia, che affrontava con sguardo e passo attenti e rispettosi, degli altri e della natura. Gianluca era delicato, gentile, e prudente, ma purtroppo per tutti coloro i quali amano la montagna, l’imprevisto è un’ incognita, anche per chi come lui ha mosso i primi passi in vetta. Il nostro più affettuoso saluto alla famiglia e agli affetti più cari, non solo di un nostro collaboratore che raccontava le notti del cinema all’aperto, ma in particolare di un caro amico".

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo, affiancati dal personale medico sanitario, che, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo di Gianluca è stato trasferito all'ospedale di Teramo, a disposizione dell'Autorità giudiziaria che potrebbe ordinare l'esame autoptico, prima di liberare la salma per i funerali.