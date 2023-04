Gianicolo, guida turistica precipita da piazza Garibaldi: trasportata in ospedale, è grave Una guida turistica di 60 anni è precipitata dal Gianicolo mentre stava lavorando insieme ad una scolaresca: trasportata in ospedale, si trova in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

Gianicolo, foto da Facebook.

È accaduto verso le ore 12 di oggi, giovedì 27 aprile 2023, al Gianicolo, nel cuore della capitale: una donna di 60 anni è precipitata da piazza Garibaldi, il piazzale pittoresco che si affaccia su uno dei panorami più belli di Roma.

La donna, una guida turistica, stava lavorando quando è caduta giù dal belvedere. La donna si trovava insieme ad una scolaresca, che ha assistito al volo: gli e le studenti erano in gita per visitare i monumenti della capitale, quando, arrivati al Gianicolo, la sessantenne si è appoggiata con naturalezza ad un traliccio che, però, non è riuscito a sorreggerla.

Il volo di 6 metri nelle sterpaglie

Mentre si stava per appoggiare, il palo ha ceduto e la donna è stata scaraventata verso il basso. È caduta fra le sterpaglie facendo un volo di circa 6 metri. Fortunatamente la sessantenne non ha mai perso conoscenza: anche una volta caduta ha continuato ad urlare per lo spavento. Per muoversi, però, ha atteso l'arrivo dei soccorritori che l'hanno trasportata in uno degli ospedali più vicini.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena allertati, sono immediatamente arrivati i soccorsi. In breve tempo hanno raggiunto il luogo della caduta gli agenti del vicino commissariato di Monteverde e di quello di Trastevere.

Oltre a loro anche i vigili del fuoco e gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno subito preso in cura la donna. Trasferita all'ospedale San Camillo, a poco meno di 4 chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. Attualmente la donna si trova in codice rosso ma, secondo le prime informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita.