Giallo a Magliana, spari in strada alle 10 del mattino: indaga la polizia Sul posto la polizia di stato, che indaga sul caso. Una persona ha riferito di essere stata vittima di un tentativo di rapina: la sua versione è al vaglio.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Facebook

Paura questa mattina a Roma, nel quartiere della Magliana. Intorno alle 10.30 qualcuno ha sparato con una pistola in mezzo alla strada, per poi fuggire e far perdere le sue tracce. In pochi minuti sul posto è arrivata la polizia, che ha chiuso via della Magliana Nuova e dato il via a una caccia all'uomo per le vie della zona. Chi sia stato a sparare e perché, ancora non si sa. Le indagini sono in corso e proseguono, gli investigatori per ora non si sbilanciano. Quando gli agenti del commissariato San Paolo sono arrivati hanno ascoltato un uomo, che ha dichiarato di essere stato rapinato. Accertamenti sono in corso per verificare la sua versione. Ciò che è certo è che qualcuno ha sparato. Per quale motivo, non è ancora chiaro.

Spari a Magliana: le testimonianze dei residenti

Sotto shock gli abitanti della Magliana, che hanno sentito chiaramente gli spari per la strada. Una donna ha riferito di essersi affacciata al balcone proprio nel momento in cui si sono sentite le esplosioni, e di aver visto due persone che scappavano a bordo di uno scooter. Una versione questa, che dovrà però essere confermata dalla polizia. Gli agenti hanno setacciato la zona alla ricerca di indizi che potessero ricondurre a quanto accaduto, a partire dal bossolo, che non si sa se sia stato trovato. Come detto le indagini sono al momento in corso, e gli investigatori ancora non si sbilanciano sull'accaduto, preferendo prima terminare i rilievi, ascoltare i testimoni e capire cosa sia successo. C'è però timore tra gli abitanti della zona, che non avrebbero mai pensato di sentire degli spari in mezzo alla strada, alle 10 del mattino. Fortunatamente, ed è un'altra delle cose certe, nessuno è rimasto ferito.