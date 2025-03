video suggerito

Giallo a Latina, massacrato di botte e abbandonato per strada: trasportato d’urgenza in ospedale Paura a Latina, dove un uomo è stato ritrovato in una strada isolata dopo essere stato aggredito. L’allarme è scattato subito ed è stato soccorso. Mistero sull’accaduto. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo hanno ritrovato abbandonato in strada in gravi condizioni e lo hanno trasportato in ospedale. È quanto avvenuto a Latina nella giornata di sabato primo marzo 2025, dopo il ritrovamento di un quarantenne in gravi condizioni, trovato da un agricoltore che si trovava a passare lungo la strada, isolata alla periferia di Latina e lo ha trasportato d'urgenza in ospedale.

Massacrato di botte e lasciato per strada

I fatti, come anticipato, risalgono alla giornata di ieri, sabato primo marzo 2025, quando un uomo di quaranta anni, un cittadino indiano, è stato aggredito e poi lasciato in una delle strade isolate della periferia de capoluogo pontino. A rinvenire l'uomo, in gravi condizioni, è stato un agricoltore che stava transitando nella zona con il suo furgone e, alla vista del malcapitato, l'ha caricato nella vettura e accompagnato d'urgenza in ospedale, al Santa Maria Goretti di Latina.

Come sta il quarantenne aggredito per strada

Il quarantenne si trovava in strada, ancora sanguinante, quando è stato soccorso. Durante il tragitto ha perso conoscenza, ma fortunatamente è riuscito ad arrivare nell'ospedale, dove medici e infermieri gli hanno prestato le prime cure e hanno allertato anche le forze dell'ordine.

Leggi anche Massacra di botte la moglie e il figlio disabile fino a mandarli in ospedale: arrestato 63enne

Le indagini in corso

Una volta allertate, le forze dell'ordine si sono messe subito al lavoro per cercare di ricostruire l'accaduto. Secondo le prime ipotesi, non è escluso che possa essere stato vittima di una violenta aggressione, avvenuta probabilmente nelle ore precedenti al ritrovamento. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione locale, per cercare, come si legge in alcune testate locali, di risalire al luogo dell'aggressione, che potrebbe essere diverso rispetto a quello del ritrovamento. Massimo impegno, ovviamente, anche nella ricerca degli aggressori.