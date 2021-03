Giallo a Focene per alcune ossa umane rinvenute all'interno di un parcheggio nella frazione del Comune di Fiumicino. Il macabro ritrovamento risale al tardo pomeriggio di ieri, domenica 7 marzo. A dare l'allarme è stata una passante che, poco prima dell'ora di cena, notando quelle che sembravano essere all'apparenza delle ossa umane mentre si trovava in via delle Palme, sul litorale della provincia di Roma, ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Tra i resti ci sono un bacino, una mandibola e femori. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Presenti per gli accertamenti i poliziotti del Commissariato di competenza territoriale e la Scientifica, che indaga per capire a chi appartengano le ossa,quali siano state le cause della morte della persona alla quale appartenevano e perché si trovino in quel posto.

Ossa umane a Focene: non si esclude nessuna ipotesi

Al momento sulle ossa umane rinvenute nel parcheggio di Focene non si esclude alcuna ipotesi e per maggiori informazioni sarà necessario attendere i risultati delle analisi del medico legale, alle quali saranno sottoposte e il quale effettuerà una verifica accurata. Non è chiaro infatti a chi possano appartenere, né da dove provengano e chi ce le abbia portate. Da chiarire infatti l'età e il sesso della persona alla quale appartenevano, sarà difficile risalire all'identità. Resta un mistero per il momento come abbiano fatto a comparire nel parcheggio, probabilmente portate da qualcuno che le ha abbandonate lì per disfarsene. Le indagini sono in corso e dovranno far luce sull'intera vicenda, mentre sembrano completamente assenti in zona telecamere di video sorveglianza, che possano aver immortalato movimenti di veicoli riconducibili al ritrovamento delle ossa.