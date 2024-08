Già finita la rinfrescata a Roma, torna l’anticiclone africano con il caldo torrido

video suggerito

Fino a dopodomani, mercoledì 21 agosto, le temperature si manterranno su valori in media o leggermente sotto la media del periodo a Roma. Ma in seguito è previsto il ritorno in grande stile dell'anticiclone africano.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, a Roma non è prevista alcuna allerta caldo almeno fino a mercoledì. Sia oggi che domani e dopodomani il bollino del rischio sarà verde, livello di allerta zero. Oggi le massime non saliranno sopra i 26 gradi e domani toccheranno i 28 gradi. Mercoledì, invece, il termometro comincerà a risalire e alle ore 14 segnerà 31 gradi, 33 percepiti a causa dell'umid

ità.

Nel weekend, sostengono i meterologi, tornerà a dominare sul nostro Paese l'anticiclone africano. Spiega Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it: "Tra oggi e martedì 20 agosto il passaggio di un ciclone alimentato da correnti instabili in discesa dal Nord Europa destabilizzerà l'atmosfera favorendo la formazione di piogge e temporali dapprima al nordest, poi in estensione martedì anche alle regioni del sud".

Da mercoledì 21, tuttavia, "l'anticiclone africano si espanderà nuovamente su buona parte del bacino del Mediterraneo. Oltre ad una maggior stabilità atmosferica con tanto sole ci aspettiamo un deciso aumento delle temperature con punte massime fin verso i 30/35°C su Sicilia, Calabria e Puglia".

La tendenza per il prossimo fine settimana, quindi, è quella di una nuova espansione dell'anticiclone africano su tutta l'Italia, con temperature in aumento ovunque.