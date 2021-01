in foto: Foto di Reporter Montesacro

Ghiaccio sulle strade di Roma: questa mattina la capitale si è svegliata con un clima gelido e temperature sotto lo zero, che nelle prime ore del mattino hanno creato non pochi danni alla circolazione. A causa del ghiaccio numerose strade sono state chiuse, mentre alcuni incidenti hanno congestionato il traffico e provocato il ferimento di diverse persone. A Ponte Mammolo un motociclista di 39 anni è scivolato molto probabilmente a causa del ghiaccio ed è morto sul colpo. Gli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale sono attivi in diverse zone per il controllo e la chiusura delle strade, mentre mezzi spargisale sono attivi in provincia dopo le nevicate del weekend.

in foto: Foto di Reporter–Montesacro

Ghiaccio a Roma, strade chiuse e incidenti

A causa del ghiaccio in strada sono stati chiusi temporaneamente viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Riaperta invece da poco via Formia, tra via di Acqua Bullicante e via Terracina. Numerose le code e i rallentamenti a causa di diversi incidenti che si sono verificati in varie zone della capitale. Code sono in via di smaltimento sulla Cassia Veientana, dove una corsia era stata chiusa a causa di un incidente, adesso risolto. Traffico anche tra via dei Fiorentini e la Tangenziale Est in direzione del centro, sempre a causa di un sinistro, e a via dell'Acqua Vergine, all'altezza della Collatina. Chiusa temporaneamente via Tiburtina tra via di Casal dei Pazzi e via Cassino. Code e rallentamenti (sempre per un incidente) su viale Palmiro Togliatti all'altezza di Cinecittà. Sinistro anche su circonvallazione Ostiense all'altezza di via Santa Galla, con circolazione bloccata. Coda tra via delle Valli e via dei Campi sportivi per un incidente sulla Tangenziale Est.

in foto: Foto di Reporter–Montesacro

Cade per il ghiaccio: morto motociclista

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Roma a causa del ghiaccio. Un motociclista di 39 anni ha perso il controllo del proprio mezzo nella zona di Ponte Mammolo, cadendo rovinosamente sull'asfalto e morendo sul colpo. Per lui non c'è stato nulla da fare, gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Bloccata completamente via Tiburtina e anche via Palmiro Togliatti. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale.