Grave incidente stradale a Gaeta, dove un uomo è morto sulla via Flacca. Da quanto si apprende la vittima è Adelchi Fantaccione, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargi la vita, nonostante l'intervento dei soccorritori. I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, venerdì 18 giugno. A scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento uno scooter, un camper e due auto. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, ma secondo le prime ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine Aldelchi, poco prima della tragedia, era in sella al suo scooter e stava viaggiando lungo la via Flacca quando c'è stato lo scontro con la Citroen C3, una Toyota e un camper, ed è stato sbalzato dal veicolo a due ruote all'altezza del chilometro 28.400, all'incrocio con via degli Eucalipti, finendo rovinosamente sull'asfalto.

Adelchi soccorso in eliambulanza è morto

Un impatto violento quello di Adelchi, che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Le sue condizioni di salute sono aprse fin da subito gravi. Dato il suo stato è arrivata in suo soccorso un'eliambulanza, atterrata nello stadio Riciniello, pronta per un veloce trasporto in ospedale, nel tentativo di salvargli la vita, ma per l'uomo ogni intervento si è rivelato inutile, nonostante i sanitari abbiano provato più volte a stabilizzarlo. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Gaeta e i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti necessari per ricostruira la dinamica dell'accaduto, e che hanno ascoltato le altre persone coivolte ealcuni testimoni. Chi indaga sul sinistro sta valutando eventuali responsabillità da parte dei conducenti degli altri tre veicoli coinvolti. Inevitabili i disagi alla circolazione, per consentire le operazioni di soccorso e le opportune verifiche.