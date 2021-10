G20 a Roma, ecco il piano di protezione sanitaria anti-Covid L’assessore regionale regionale Alessio D’Amato ha annunciato oggi l’attivazione di un piano di protezione sanitaria in vigore fino al primo novembre. L’organizzazione, a cura dell’Ares 118 e coordinata dal prefetto di Roma, prevede la realizzazione di postazioni di soccorso fisse e ambulanze dedicate all’evento.

A cura di Enrico Tata

Sabato 30 e domenica 31 ottobre alla Nuvola dell'Eur è in programma il G20. Oltre al piano sicurezza e al piano viabilità l'assessore regionale regionale Alessio D'Amato ha annunciato oggi l'attivazione di un piano di protezione sanitaria in vigore fino al primo novembre. L'organizzazione, a cura dell'Ares 118 e coordinata dal prefetto di Roma, prevede la realizzazione di postazioni di soccorso fisse e ambulanze dedicate all'evento.

Allestiti tre centri tamponi Covid all'Eur

Inoltre verranno predisposti, nelle vicinanze della Nuvola, mezzi e personale in assetto NBCR (nucleare-biologico-chimico-radiologico). In più ci sarà una tenda decontaminazione e saranno allestiti tre centri per tamponi anti-Covid, uno alla Nuvola, dove si svolgeranno i vertici tra i Capi di Stato, uno al Palazzo dei Congressi, dove è stato allestito il Media Centre, e uno al Centro Accrediti che verrà attivato presso l'Auditorium della Tecnica. Saranno gestiti da personale della Asl Roma 2.

Come funziona il piano sanitario per il G20

In occasione dell'evento dell'Eur verrà potenziata inoltre la rete di emergenza sanitaria e in particolare i pronti soccorsi del Policlinico Umberto I e del Policlinico Gemelli. L'assessorato alla Sanità del Lazio specifica anche che verrà assicurato "il trasporto protetto di eventuali soggetti Covid positivi presso le strutture ricettive appositamente predisposte con allerta dei Dipartimenti di Prevenzione della Asl Roma 1-2-3 e dei Covid Hotel". Nelle giornate dell'evento verranno impiegate ambulanze, mezzi in biocontenimento e personale medico aggiuntivo, "il tutto per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento senza limitazioni nella gestione ordinaria dell’emergenza sanitaria".

