Furto nella boutique di Valentino a Roma, 140mila euro di borse in 150 secondi: arrestato il ladro

La polizia ha individuato e arrestato il ladro che ha rubato in 150 secondi 41 borse dal valore di 140mila euro nella boutique di Valentino in piazza Mignanelli a Roma.

Palazzo Valentino in Piazza Mignanelli (La Presse)

Ha rubato 140mila euro di borse in 150 secondi il ladro che ha messa a segno un colpo nella boutique di Valentino in piazza Mignaelli nel centro storico di Roma l'8 novembre del 2024. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato il ladro, un uomo di trentotto anni con precedenti, che dovrà rispondere di furto. Si ipotizza sia responsabile anche del furto nella boutique di Louise Vuitton di via dei Condotti il 17 novembre 2025 e del colpo nel negozio di Dior a Firenze il 31 agosto del 2024. Ad indagare sulla vicenda gli agenti del Commissariato Trevi.

Il furto

Come ricostruito dalle forze dell'ordine il ladro è entrato all'interno della boutique a pochi metri da piazza di Spagna intono a mezzanotte. Ha portato via le preziose borse della casa di moda contenute in cassetti e scaffali. Un bottino di quarantuno borse dal valore complessivo di 140mila euro trafugate in soli 150 secondi. Poi è scappato, facendo perdere per alcuni mesi le proprie tracce. Ad intervenire gli agenti della polizia di Stato del Commissariato Esquilino, su richiesta degli addetti alla vigilanza della boutique.

I due maxi furti di borse di lusso

I carabinieri a fine novembre scorso hanno individuato gran parte delle borse rubate dalle boutique di Valentino e Louis Vuitton al centro di Roma lo scorso agosto e il 17 novembre 2025. In totale sono state recuperate 137 borse e un paio di scarpe Louis Vuitton (su un totale di 140 pezzi rubati nel furto del 17 novembre) e 29 borse Valentino delle 74 sottratte l’8 agosto. Si tratta complessivamente di circa 400mila euro di beni.