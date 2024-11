Svaligiata la boutique di Valentino a piazza di Spagna: borse rubate dal valore di 140mila euro

video suggerito

Furto nella notte

Furto nella notte all'interno della boutique di Valentino in piazza Mignanelli a Roma, a pochi metri da piazza di Spagna. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i ladri sono entrati all'interno del negozio intorno a mezzanotte e hanno portato via le preziose borse della casa di moda contenuta in cassetti e scaffali. Centoquarantamila euro il bottino dei malviventi.

Sul posto, stando a quanto si apprende, sono intervenuti gli agenti del commissariato Esquilino, mentre le indagini per tentare di rintracciare i ladri sono condotte dai poliziotti di Trevi. A dare l'allarme per primi sono stati gli addetti alla vigilanza della boutique che, accorgendosi del furto, hanno contattato immediatamente il 112.

Qualche giorno fa diverse borse Fendi dal valore complessivo di 40mila euro sono state rubate dalla casa di una dipendente in via Marmorata a Testaccio.