Furto nel convento Figlie del Sacro Cuore di Gesù di via Casilina: rubati 70mila euro alle suore Amaro risveglio per le suore dell’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù di via Casilina a Roma. Ladri sono entrati di notte forzando la cassaforte e hanno portato via ben 70mila euro.

A cura di Alessia Rabbai

Hanno rubato 70mila euro al convento delle suore dell'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù di via Casilina a Roma. Il ghiotto bottino a seguito di un furto che risale alla notte tra lunedì 22 e martedì 23 novembre. A denunciare l'accaduto raccontato da La Repubblica sono state le religiose di Torre Maura, che si sono rivolte alla Polizia di Stato. Secondo le informazioni apprese ignoti si sarebbero intrufolati di nascosto all'interno dell'edificio, approfittando del buio per agire indisturbati. Al momento del futrto infatti le suore dormivano e i ladri hanno agito senza svegliarle. Così nella notte nessuno si è accorto della loro presenza e ciò gli ha concesso di muoversi e di compiere il furto senza essere scoperti. Le suore si sono accorte che qualcosa non andava solo durante la mattinata successiva: l'inferriata della finestra al primo piano era forzata, così come la cassaforte presente negli uffici e i 70mila euro che c'erano al suo interno erano spariti.

Il convento (Immagine da Google Maps)

Sul furto al convento di Torre Maura indaga la Polizia

Gli agenti del Commissariato Casilino ora indagano sulla vicenda, per ricostruirne la dinamica e per tentare di risalire agli autori del furto. L'ipotesi è che i ladri abbiano agito convinti di andare a colpo sicuro. Nel senso che nel resto dell'edificio non sono state trovate altre porte o finestre danneggiate e ciò fa pensare al fatto che sapessero che il denaro si trovasse in quella determinata stanza e che ‘il gioco valesse la candela' perché si trattava di decine di miglia di euro. I poliziotti hanno acquisito la cassaforte e stanno passando al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per verificare se abbiano immortalato i ladri in fuga. Si indaga inoltre per capire se il furto abbia un legame con i precedenti avvenuti nella Capitale e che hanno visto come bersaglio sempre istituti religiosi. A gennaio scorso una suora ha messo in fuga dei ladriche hanno tentato di compiere un furto nel convento delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento in via Alessandro Torlonia.