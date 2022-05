Furto in una villa a Monte Porzio di notte: narcotizzato il proprietario Momenti di paura per una famiglia di Monte Porzio Catone, che domenica mattina scorsa si è svegliata e ha trovato la villa a soqquadro. I carabinieri indagano per risalire ai ladri.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Furto nella notte a via Fabio Pittore in zona Monte Porzio Catone, dove ignoti hanno fatto irruzione all'interno di una villa. Il bottino trafugato è di denaro, gioielli e monili in oro, dal valore ancora da quantificare. I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio scorsi nel territorio della provincia di Roma. A dare l'allarme la mattina seguente è stato il proprietario, un 43enne romano, che ha chiamato i carabinieri e ha denunciato il furto. Momenti di apprensione per i membri della famiglia quando si sono accorti che qualcuno era entrato in casa, al pensiero che avrebbe potuto fare loro del male e che avrebbero potuto incrociarlo qualora si fossero alzati dal letto durante la notte. La coppia ha aperto gli occhi con un amaro risveglio: la casa era a soqquadro, mancavano soldi ed oggetti preziosi. Ignoti hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione, forzando una finestra con attrezzi da scasso e approfittando del fatto che la famiglia stesse dormendo. L'uomo ha raccontato di essersi sentito strano al suo risveglio, Il Messaggero riporta che sarebbe stato narcotizzato. Il resto della famiglia, sua moglie e i due figli, non hanno riferito alcun sintomo.

"Sono entrati mentre dormivamo e hanno messo a soqquadro tutto – ha spiegato la proprietaria della villa dopo il furto – Stranamente non abbiamo sentito nulla pur avendo il sonno leggero". E ha aggiunto: "Sono entrati in altre due case della stessa zona e hanno preso le chiavi e rubato un'auto". Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Monte Porzio Catone e della Compagnia di Frascati. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e avrebbero acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Registrazioni che saranno passate al vaglio, per tentare di risalire all'identità dei ladri.