Furto in chiesa, turiste americane ricevono la comunione a San Pietro e vengono derubate: ladri in fuga Il furto è avvenuto al momento dell'eucarestia. I ladri hanno visto il gruppo di turisti e ne hanno approfittato per rapinare due donne. Ma uno di loro è stato rintracciato.

A cura di Beatrice Tominic

Si trovavano in chiesa quando sono state derubate. È quanto accaduto a due turiste americane nei giorni scorsi a Roma. Si trovavano a pochi passi da piazza San Pietro, in via della Conciliazione, nella chiesa di Santa Maria in Traspontina quando sono state derubate. I ladri hanno atteso il momento dell'eucarestia, un attimo di distrazione, per agire. E derubarle.

Derubate durante l'eucarestia in chiesa: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi a pochi passi da piazza San Pietro, all’interno della chiesa di Santa Maria in Traspontina di via della Conciliazione. I ladri si trovavano in chiesa quando hanno notato il gruppo di fedeli. E hanno deciso di agire. Si sono avvicinati mentre le due donne, una cinquantasettenne e una sessantaduenne, stavano ricevendo la comunione, nel momento dell'eucarestia. E, in un attimo, sono riusciti a derubarle dei propri effetti personali. Poi si sono dati alla fuga.

Caccia ai ladri: un arresto

Non appena scoperto quanto accaduto, il gruppo di fedeli ha iniziato ad urlare. Le loro grida hanno attirato l'attenzione dei caschi bianchi che si trovavano poco distanti per i servizi di controllo di routine. Sono stati proprio gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, in particolare le Unità SPE, Sicurezza Pubblica Emergenziale, e GSSU, Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, e il I Gruppo Prati a mettersi al lavoro per cercare di rintracciare i ladri.

Nel corso del loro intervento, gli agenti della Locale sono riusciti a bloccare uno dei due ladri, un cinquantasettenne con numerosi precedenti penali. Fermato dai caschi bianchi, è stato trovato ancora in possesso del cellulare rubato poco prima che, dopo gli accertamenti necessari, è stato prontamente restituito alla malcapitata.

I caschi bianchi restano al lavoro per cercare di rintracciare anche il complice del ladro. Nel frattempo il cinquantasettenne fermato è stato tratto in arresto e dovrà rispondere all'Autorità Giudiziaria per il reato di furto con destrezza in concorso.