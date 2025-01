Furto in casa dell’ambasciatore sloveno in Italia Matjaž Longar a Roma, dentro c’era sua moglie

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Furto in casa dell'ambasciatore della Slovenia in Italia Matjaž Longar. I ladri sono entrati nell'abitazione in via Colli della Farnesina a Roma nella serata di mercoledì scorso 15 gennaio, portando via gioielli e denaro. All'interno al momento dei fatti c'era sua moglie, la quale ha sentito dei rumori in casa e si è spaventata, perché sapeva di essere sola. La donna non è riuscita a vedere chi fosse, perché i ladri hanno lasciato l'abitazione, prima che scendesse al piano di sotto.

Stavolta ad essere presa di mira dai ladri è stata la casa dell'ambasciatore sloveno in Italia Matjaž Longar. Sua moglie scesa al piano di inferiore, dopo aver sentito dei rumori poco prima dell'ora di cena, non ha visto nessuno, ma ha trovato cassetti ed armadi aperti, con gli oggetti sparsi e le stanze messe a soqquadro. Così ha avvisato il marito e ha chiamato la polizia, denunciando quanto accaduto.

Nell'abitazione sono giunti i poliziotti, che hanno svolto gli accertamenti di rito. Pare che i malviventi si siano arrampicati su una grondaia, raggiunto il balcone ed entrati da una porta finestra, forzandola con un arnese da scasso, probabilmente un cacciavite. L'allarme non è suonato, perché la moglie dell'ambasciatore era in casa. Probabilmente i ladri, sapendo di non essere soli, si sono limitati a fare una "breve visita" riuscendo a portarsi via gioielli, tra orecchini, collane e bracciali, e circa un migliaio di euro di contanti. Non si tratta del primo furto messo a segno in quella zona, ma i ladri, presumibilmente una banda, di recente avrebbero provato ad entrare anche in altre abitazioni. Le indagini sono in corso, i poliziotti lavorano per risalire all'identità dei presunti autori.