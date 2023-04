Furto in casa della madre di Federico Fashion Style: rubati 10mila euro e documenti aziendali A denunciare l’accaduto è stato lo stesso Federico Lauri, con una serie di stories Instagram. Rubati orologi, elettrodomestici di valore e soldi.

A cura di Natascia Grbic

Furto ad Anzio in casa della madre di Federico Lauri, noto a tutti come Federico Fashion Style, il parrucchiere dei Vip noto anche per aver partecipato a programmi su Real Time e Ballando con le Stelle. Ignoti hanno fatto irruzione nella villa domenica, portando via gioielli ed elettrodomestici per un valore di 10mila euro, oltre a importanti documenti aziendali di Lauri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che adesso stanno indagando sul caso e cercando di identificare i ladri. Saranno visionate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, con la speranza che possano aver ripreso qualcosa. La banda è entrata forzando una porta finestra, e prendendo oggetti di valore, oltre a documenti aziendali importanti per Lauri.

A commentare l'accaduto è stato lo stesso Federico Fashion Style, che su Instagram ha pubblicato una serie di stories condividendo l'accaduto con i suoi follower.

"Eccomi qui, triste, ma eccomi. Siamo tutti sotto lo stesso cielo… Mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri. Ma non è strano che non si siano presi le borse? Non è strano che un ladro non si prenda una Vuitton? Loro cercavano i documenti e soldi dell'azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti contenenti i documenti dell'azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è che tablet e computer no".

Un furto che, secondo Lauti, è avvenuto in modalità strane. "I soldi, i documenti, tante stron*ate tra cui il Bimby, il Rolex, ma non le borse, non l'oro! Mi puzzano questi ladri... Ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi".