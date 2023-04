Furti in gioielleria, arrestata coppia di ladri: avevano rubato collane e orologi per 110mila euro I due, una 23enne e un 38enne, sono stati sottoposti a fermo e trasferiti in carcere: dopo i furti a Roma, erano fuggiti in nord Italia.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

È stata rintracciata la coppia che, fra il mese di ottobre 2022 e quello di febbraio 2023, ha derubato diverse gioiellerie del centro di Roma, portando via con sé anelli, orologi e collane. Si tratta di una donna di 23 anni e un uomo di 38, entrambi di nazionalità romena, sottoposti a fermo perché gravemente indiziati dei reati di furto con destrezza. I due avrebbero commesso i furti all'interno di due note gioielleria del centro: il valore del bottino derubato si aggirerebbe intorno ai 110mila euro.

I furti in gioielleria

Entravano nelle gioiellerie e si fingevano interessati ad acquistare alcuni dei preziosi esposti nelle vetrine del negozio. Approfittando di un momento di distrazione dei commessi, che li credevano potenziali clienti, hanno derubato alcuni dei gioielli esposti. Qualche orologio, una collana di ingente valore e un anello: questo il bottino che i due ladri sono riusciti a prelevare da una vetrina lasciata a aperta e a portare via con sé senza essere bloccati. Dopo i furti, come sono riusciti a ricostruire gli inquirenti, i due sono partiti e si sono allontanati dalla capitale per raggiungere il nord Italia.

Le indagini e l'arresto

Ad occuparsi del caso sono stati i carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina coordinati dalla procura della Repubblica di Roma. Le indagini sono partite a seguito delle denunce da parte dei titolari delle attività colpite: hanno analizzato tutte le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza nei negozi e nelle vie vicine e sono riusciti a risalire all'identità dei ladri, collegando la coppia ad entrambi i furti. Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero trovati nelle zone dei negozi colpiti già prima di commettere i furti, per effettuare dei sopralluoghi e studiare un metodo per agire.

Leggi anche Camerieri clonano carte di credito dei clienti al centro di Roma: rubati 300mila euro

Nonostante la fuga fuori dalla città, i carabinieri hanno seguito gli spostamenti dei due: una volta scoperto che erano tornati a Roma, li hanno raggiunti dove alloggiavano, all'interno di un camping in via di Malafede. Dopo averli pedinati, i carabinieri sono arrivati nel camping: i due stavano caricando i loro bagagli davanti al bungalow in cui alloggiavano, pronti a ripartire. Il Pubblico Ministero nei loro confronti ha emesso un fermo di indiziato di delitto: la coppia è stata trasferita in carcere.