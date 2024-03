Funerali di Valentina Paterna, addio alla consigliera 42enne di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Lutto a Tarquinia, dove oggi sono stati celebrati i funerali della consigliera regionale di Fratelli d’Italia Valentina Paterna, morta a 42 anni, dopo una lunga malattia. Tanti i messaggi di cordoglio della politica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

I funerali di Valentina Paterna sono stati celebrati oggi nella cattedrale di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Una folla silenziosa si è riunita nella mattinata di Giovedì Santo per dare l'ultimo saluto alla consigliera di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, morta all'età di quarantadue anni, dopo una lunga malattia. Presenti famigliari, amici, cittadini della consigliera e vari esponenti della politica. A presidere le esequie è stato Gianrico Ruzza, vescovo delle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina.

Cordoglio ai funerali di Valentina Paterna

"Potrebbe essere il momento della rabbia – ha detto il vescovo come riporta la testata locale Tuscia Web – ma deve essere il momento che si trasforma in un’attesa: l’attesa della salvezza del Signore. Valentina ha vissuto con entusiasmo e impegno, a volte anche estroverso come nel caso del suo amore per il teatro. Valori come l’amicizia e la passione l’hanno accompagnata lungo tutto il suo cammino. Ha lottato con tenacia contro il mostro che l’ha assalita e ha avuto il coraggio di continuare a combattere nonostante tutto. Dio ci dice che se abbiamo vissuto intensamente una vita, questa è vera ed eterna".

Tra i politici presenti oltre ai vari sindaci dei comuni del Viterbese, anche consiglieri e rappresentanti delle associazioni territoriali. "Valentina era una persona positiva, in grado di rendere positiva anche la vita degli altri – la ricorda il capogruppo di FdI alla Regione Lazio Daniele Sabatini – Era una persona gentile, garbata, simpatica e determinata a raggiungere gli obiettivi senza rinunciare al valore dei rapporti istituzionali e umani. Insieme abbiamo condiviso gioie, delusioni e l’ultima grande battaglia elettorale che ha accettato nonostante la malattia avesse già bussato. Ha dimostrato qualità incredibili, se ne è andata combattendo e programmando attività fino all’ultimo giorno". Al termine della cerimonia l'uscita del feretro dalla cattedrale è stata accompagnata da tanti palloncini bianchi, che sono stati liberati in cielo e da un lungo applauso.

I messaggi di cordoglio a Valentina Paterna

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia di Valentina Paterna, che la ricodano con affetto e stima. "È una perdita enorme per la città di Tarquinia. Valentina è stata una collega con cui era sempre piacevole confrontarsi, persona umile e pronta al dialogo in qualsiasi momento. Una figura che ci mancherà molto. Alla sua famiglia, all’amico Alberto Riglietti ed all’intera comunità di Fratelli d’Italia giungano le nostre più sentite condoglianze", i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.