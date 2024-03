Morta a soli 42 anni Valentina Paterna, consigliera di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Valentina Paterna, consigliera regionale di Fratelli d’Italia nel Lazio, è morta a 42 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Valentina Paterna

Si è spenta a soli 42 anni la consigliera regionale del Lazio ed esponente di Fratelli d'Italia Valentina Paterna. La donna, coordinatrice del circolo di Fdi di Tarquinia dal 2020, consigliera comunale dal 2022 e capogruppo al Comune di Tarquinia, stava combattendo da tempo contro una grave malattia. Alla Regione Lazio era presidente dell'ottava commissione Agricoltura e Ambiente.

Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo della politica. "Raggiunto dall'assurda notizia della morte improvvisa della cara Valentina Paterna, simbolo di impegno politico in Regione Lazio e al Comune di Tarquinia, a nome dell'intera comunità di Fratelli d'Italia della provincia di Viterbo, mi stringo al dolore della mamma, dei parenti tutti e del suo compagno di una vita Alberto Riglietti", le parole del presidente provinciale di Fdi, Massimo Giampieri.

"La scomparsa dell'amica e collega Valentina Paterna lascia un dolore terribile. Donna forte, che ha coniugato impegno politico e istituzionale nonostante la continua lotta alla malattia. Caparbia e sempre sorridente alla vita, lascia un vuoto incolmabile. È una perdita che ci tocca nel profondo. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia, ad Alberto e a tutti coloro che le vogliono bene. A loro vanno le mie più sincere condoglianze, personali ed istituzionali". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini.

"Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa di Valentina Paterna, consigliera regionale di Fratelli d'Italia e già consigliera comunale a Tarquinia – hanno dichiarato i consiglieri regionali di Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili – Di Valentina ricorderemo il garbo, la gentilezza e il grande amore per il territorio. Con particolare commozione, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e inviamo sincere condoglianze a suo marito Alberto, alla sua famiglia e alla sua comunità politica".

"A nome di tutti i moderati, esprimo profondo cordoglio e dispiacere per la prematura scomparsa di Valentina Paterna", ha dichiarato Sergio Caci commissario della provincia di Viterbo per Noi Moderati. "La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Valentina era una persona di grande valore, sempre disponibile e pronta ad aiutare gli altri. Il suo impegno e la sua dedizione saranno ricordati da tutti. In questo momento di dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici di Valentina e alla comunità di Tarquinia, porgendo loro le nostre più sincere condoglianze."