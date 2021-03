Una bara rosa con scritto ‘vip' portata a spalla dagli amici per l'ultimo saluto a Sheena Lossetto, la quattordicenne uccisa da un'auto della Polizia che ha travolto la macchina a bordo della quale viaggiava con i suoi famigliari, durante un inseguimento di due rapinatori lungo via di Salone. Ad accogliere il feretro della giovane per i funerali una folla di persone, tra parenti, amici e conoscenti, che si sono stretti intorno a lei in un unico abbraccio. Palloncini e musica, appalusi sul sagrato della parrocchia di Santa Maria Regina della Valle, a Valle Martella, vicino a Zagarolo, dove Sheena viveva insieme alla sua famiglia. Una cerimonia al termine della quale i palloncini sono stati fatti volare in aria, tra gli appalusi dei presenti, che hanno indossato per ricordarla, magliette con stampata la sua foto. Tantissimi i messaggi di cordoglio: "Riposa in pace principessa, ora sei un angelo e ci proteggi".

L'incidente in cui è morta Sheena Lossetto

L'incidente stradale in cui è morta Sheena Lossetto sul quale indaga la Procura di Roma con l'agente alla guida dell'auto indagato per omicidio stradale, risale alla mattinata del 1 marzo scorso ed è avvenuto al Collatino. La quattordicenne era a bordo della vettura guidata dal padre, al cui interno c'erano anche sua madre e suo fratello. Improvvisamente una macchina della polizia stradale li ha urtati, mentre stava inseguendo due rapinatori in fuga, che poco prima avevano messo a segno un colpo in una tabaccheria di Tivoli. L'impatto è stato molto violento e non ha purtroppo lasciato scampo alla giovane, nonostante l'intervento del personale sanitario arrivato con diverse ambulanze, per Sheena non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Feriti i suoi famigliari, il fratello è ancora in prognosi riservata. L'incidente ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e la chiusura della strada, che è rimasta interdetta al traffico per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi scientifici per diverse ore. I rapinatori, che hanno abbandonato il veicolo e sono scappati a piedi, non sono stati ancora trovati.