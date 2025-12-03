Funerali di Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda del tennis italiano con “My way” di Frank Sinatra

La bara di Nicola Pietrangeli alla camera ardente al Foro Italico (La Presse)

I funerali di Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis italiano, sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 dicembre, nella chiesa Gran Madre di Dio in zona Ponte Milvio a Roma. Una folla silenziosa ha accolto il feretro per la messa. Alla camera ardente allestita stamattina al Foro Italico erano in coda centinaia di persone.

Tra i presenti Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, il principe Alberto di Monaco, Fabio Fognini, Bruno Giordano e Fillippo Volandri, rappresentanti del mondo di sport, spettacolo e politica. Poi il trasporto a Ponte Milvio, dove si sono svolte le esequie in forma strettamente privata.

Don Renzo Del Vecchio durante l'omelia ha ricordato con grande stima Nicola Pietrangeli: "Amava avere l'ultima parola e finalmente potrà dirla al Signore". E ha aggiunto ironicamente: "Immagino che troverà qualche difetto anche a Gesù Cristo". Al termine della cerimonia il brano "My way" di Frank Sinatra, come da sua volontà.

I messaggi d'addio a Nicola Pietrangeli

Tanti i messaggi d'addio e di cordoglio alla famiglia di Nicola Pietrangeli. Abodi lo ha definito "un uomo che ha sempre preso la vita di petto, nei momenti felici e in quelli più complicati. Rappresenta l'eccellenza delle persone". E Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e ora presidente della Fondazione Milano Cortina: "Se ne va uno di famiglia". Il principe Alberto di Monaco che ha conosciuto Pietrangeli e lo incontrava tra Roma, Montecarlo e Parigi, lo ha ricordato con affetto: "Era un uomo splendido, era sempre presente nei momenti più importanti della mia vita".

Addio alla leggenda del tennis italiano

Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni a Roma lunedì scorso primo dicembre, purtroppo era malato da tempo e le sue condizioni si sono aggravate. Nato a Tunisi l'11 settembre 1933, è stato tra i migliori atleti del mondo del tennis, unico italiano a entrare nella Hall of Fame del tennis mondiale. Pietrangeli è stato il primo tennista della storia a vincere uno Slam due volte il Roland Garros nel 1959 e nel 1960, poi la vittoria in Coppa Davis nel 1976 da capitano. Per 65 anni ha detenuto il primato in termini di trionfi prestigiosi, prima dell'era Jannik Sinner. Volendo fare un bilancio sui numeri, Pietrangeli ha giocato ben ben 164 partite, con un bilancio di 78 successi e 32 sconfitte in singolare e 42 vittorie e 12 sconfitte in doppio.