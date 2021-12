Funerali di Lorena e Antonella: domani l’addio alle sorelle morte in un incidente stradale Giovedì 23 dicembre saranno celebrati i funeralli di Lorena e Antonella Flores, le due sorelle morte nell’incidente stradale in via Cilicia. La Messa è dalle 10.30 nella chiesa Santa Famiglia di Nazareth a Centocelle.

A cura di Alessia Rabbai

I funerali di Lorena e Antonella Flores saranno celebrati domani, giovedì 23 dicembre dalle ore 10.30 nella chiesa Santa Famiglia di Nazareth in piazzale delle Gardenie a Centocelle. Parenti e amici si stringeranno in silenzio intorno alle bare e ai famigliari, per dare l'ultimo saluto alle due sorelle di diciannove e ventitré anni, morte in un incidente stradale in via Cilicia in zona San Giovanni, all'alba dello scorso sabato 19 dicembre. Ad annunciare le esequie il papà giornalista Luis Flores: "La famiglia Flores Chevez è lieta di invitare tutte le amicizie e le persone misericordiose alla Santa Messa e alla sepoltura di quelle che nella vita erano Antonella Flores Chevez e Lorena Flores Chevez – si legge in un post pubblicato su Facebook – la famiglia Flores Chevez ringrazia in anticipo per la presenza della nostra comunità latinoamericana residente a Roma e delle amicizie della famiglia Italiana".

L'incidente stradale in cui sono morte Lorena e Antonella Flores

Antonella e Lorena al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla loro scomparsa e sui quali indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, intorno alle ore 5.30 erano di ritorno da una serata passata con gli amici in occasione dei festeggiamenti per una laurea. Erano a bordo di una Peugeot 307, guidava Antonella, la più grande. L'auto si è schiantata contro un albero ed entrambe sono decedute sul colpo. La vettura è andata completamente distrutta, ridotta ad un groviglio di lamiere nell'impatto contro la pianta che costeggia la carreggiata e sulla quale ora ci sono le loro foto e tanti mazzi di fiori per ricordarle. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono arrivati i paramedici in ambulanza a sirene spiegate. Il personale sanitario giunto sul posto ha tentato di rianimarle, purtroppo senza esito. Il papà nelle ore successive al sinistro aveva scritto: "Addio figlie mie divine".