Funerali di Gioia Fioravanti, domani l’addio alla motociclista morta a pochi giorni dal fidanzato

Gioia Fioravanti

I funerali di Gioia Fioravanti verranno celebrati domani, giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 16 nella parrocchia di Santa Maria del Rosario a Ladispoli. La trentaseienne è morta in un incidente stradale in moto lungo via Aurelia martedì 19 agosto scorso. Amici, parenti, colleghi e conoscenti, i cittadini di Ladispoli domani si riuniranno per salutarla. Gioia è deceduta a pochi giorni di distanza dal suo compagno Daniele Vallenari, scomparso il 13 agosto scorso al termine di una malattia.

La tragedia che ha colpito la coppia e le due rispettive famiglie ha profondamente scosso la comunità, che si è stretta con cordoglio intorno ai loro parenti. I funerali dell'uomo erano in programma il 21 agosto scorso, ma sono stati rimandati a data da destinarsi. Al termine della messa di domani la bara di Gioia verrà trasportata al cimitero. "Il tuo sorriso ha portato gioia nei cuori di chi ti ha incontrati" è il saluto dei suoi cari.

Gioia Fioravanti e Daniele Vallenari sono morti a pochi giorni di distanza. La trentaseienne è deceduta in un grave incidente lungo via Aurelia, all'altezza di Palo Laziale al chilometro 36. Al momento dei fatti era in sella alla sua moto quando si è scontrata con diversi veicoli all'altezza di un benzinaio, l'impatto è stato fatale ed è deceduta praticamente sul colpo, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarla. Sul luogo dell'incidente hanno lavorato vigili urbani, carabinieri e vigili del fuoco, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro e messo in sicurezza la strada. Sull'incidente indaga la Procura della Repubblica di Civitavecchia, per il reato di omicidio stradale.

Secondo quanto ricostruito rispetto alla dinamica Gioia era alla guida della sua moto quando si è scontrata con un furgone condotto da un ragazzo di vent'anni. Dopo l'impatto la motociclista ha fatto un volo di diversi metri andando a finire sulla corsia di marcia opposta. Un'auto, una Fiat Panda, che stava transitando in quel momento l'ha investita, non riuscendo il conducente a fermarsi in tempo per evitarla e lo stesso è successo con una Peugeot. Quando il personale sanitario è giunto sul posto la donna era già deceduta. A svolgere i rilievi scientifici sono stati gli agenti della polizia locale, poi la salma di Gioia è stata trasferita in obitorio per l'autopsia. Terminati gli esami il corpo ha ricevuto il nulla osta per i funerali.