Fumo sul viadotto di Corso Francia: camper prende fuoco ed esplode Incendio con esplosione in via Svezia all’altezza di Corso Francia a Roma, dove stasera un camper è andato a fuoco.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un camper ha preso fuoco ed è esploso in via Svezia a Roma. L'incendio si è originato nella serata di oggi, venerdì 14 gennaio, nel quadrante Nord della Capitale. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 20 quando il veicolo, per cause non note, si è incendiato. Ancora da chiarire da cosa siano partite le fiamme, rispetto alle quali sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale di Roma Capitale.

Fumo a Corso Francia

Il camper in fiamme ha provocato inevitabili disagi alla viabilità. Gli automobilisti in transito sono stati allarmati dal fumo lungo il viadotto di Corso Francia e si sono domandati di cosa si trattasse. Tante le segnalazioni sui social network da parte degli utenti, che hanno avvisato chi si trovava in viaggio di prestare la massima attenzione. Arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono giunti i pompieri, che hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, con gli agenti del II Gruppo Parioli e del XV Gruppo Cassia, per gestire la viabililtà.

Trffico e chiusure nei pressi di Corso Francia

I vigili hanno circoscritto l'area interessata dal rogo e hanno messo in atto chiusure temporanee nella zona circostante in via Svezia che è stata interdetta in entrambe le direzioni nei pressi di Corso Francia per agevolare l'intervento dei vigili del fuoco. Terminate le operazioni di spegnimento la strada è stata riaperta, senza che si registrassero particolari ripercussioni. Ora i pompieri svolgeranno le verifiche del caso per accertare cosa abbia provocato il rogo. Fortunatamente da quanto si apprende non si registrano né feriti né intossicati.