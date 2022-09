Fumo sui binari a Termini, stazione evacuata: interrotta tratta della metro B La circolazione è stata ripristinata dopo un paio d’ore. A seguito del fumo sui binari della stazione Termini non si è sviluppato nessun incendio.

A cura di Natascia Grbic

A causa dell'improvviso fumo presente sui binari della stazione Termini a Roma, la circolazione di una tratta della linea B è stata interrotta per circa due ore.

L'allarme è scattato poco prima delle 16 quando le persone presenti sulla banchina hanno notato la presenza del fumo – la cui origine è tuttora sconosciuta – e hanno avvisato gli addetti alla sicurezza della stazione. Immediata l'evacuazione della stazione Termini e l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno subito messo in sicurezza l'area per evitare che la situazione degenerasse. Sul posto per le operazioni, anche i carabinieri del nucleo Scalo Termini e della stazione Macao.

A causa del fumo, al quale non è seguito un incendio, la circolazione della metro B è stata interrotta per circa due ore tra San Paolo e Monti Tiburtini, e tra San Paolo e Jonio. Inevitabili i disagi per chi oggi aveva necessità di spostarsi con i mezzi pubblici. Atac ha messo a disposizione dei cittadini delle navette sostitutive per tutta la durata dell'interruzione del servizio.

I vigili del fuoco hanno ispezionato la stazione, ma sembra che non siano riusciti a capire l'origine del fumo, che non ha creato nessun danno alla struttura. Nessuna persona è rimasta ferita né intossicata, e tutti coloro che al momento del fumo si trovavano all'interno della stazione sono stati fatti evacuare in sicurezza. Nonostante un po' di preoccupazione all'inizio, quando si temeva che stesse per svilupparsi un incendio, la situazione è rimasta tranquilla, e anche chi in quel momento era nella stazione non si è spaventato. Indagini sono in corso per capire cosa è accaduto.