Cimitero del Verano, tarda notte di ieri, mercoledì 30 dicembre. Una pattuglia del reparto volanti in servizio nel piazzale nota un'automobile con quattro persone a bordo circolare in pieno coprifuoco. Intimano l'alt alla macchina, ma il conducente anziché fermarsi e accostare, accelera e scappa a tutta velocità. Ne nasce un inseguimento prima lungo via Tiburtina e poi lungo il tratto urbano dell'Autostrada A24. All'altezza della centrale del latte i poliziotti, quattro auto in tutto impegnate, due del reparto volanti, una del commissariato San Basilio e una del commissariato San Lorenzo, riescono a raggiungere l'automobile, che si ferma al margine della carreggiata.

Due arrestati, due ancora ricercati dalla polizia

I quattro all'interno cercano di scappare a piedi tra i campi, sperando di nascondersi con l'aiuto del buio. Due di loro riescono a far perdere le loro tracce e sono tuttora ricercati dalla polizia. Altri due, invece, vengono fermati e arrestati. Si tratta di due uomini, uno nato a Roma e l'altro a Napoli, ma entrambi di etnia rom ed entrambi con precedenti di polizia. Le accuse nei loro confronti sono di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale, con alcuni poliziotti che hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici in pronto soccorso. L'arresto è avvenuto alle 4.15 della notte del 30 dicembre 2020. I due arrestati sono stati anche denunciati per possesso di oggetti atti allo scasso, poiché nel portabagagli dell'automobile sono stati ritrovati diversi arnesi. È probabile, quindi, che i quattro stessero per mettere a segno un colpo nella notte. In corso accertamenti anche su questo dettaglio.