Fuga di gas alla stazione di Santa Marinella, linea ferroviaria Roma-Civitavecchia interrotta Una fuga di gas in via delle Vignacce ha richiesto l'interdizione della linea ferroviaria Roma-Civitavecchia nella stazione di Santa Marinella. I treni terminano il servizio a Santa Severa.

A cura di Alessia Rabbai

La linea ferroviaria Roma-Civitavecchia è temporaneamente interrotta a causa di una fuga di gas in via delle Vignacce. I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi e le operazioni di tecnici Italgas, vigili del fuoco e forze dell'ordine si sono protratte per diverse ore. Come appreso da Fanpage.it la dispersione del gas è stata provocata da un’azienda che stava lavorando sulla rete elettrica. Durante un’attività di trivellazione orizzontale, ha colpito il tubo causandone la rottura e la conseguente dispersione.

Nel primo pomeriggio la tratta è ancora interrotta. I treni provenienti da Roma e diretti a Civitavecchia terminano il percorso a Santa Severa. La stazione di Santa Marinella viene abitualmente utilizzata da lavoratori o studenti pendolari, in primavera e in estate anche da molte persone che da Roma si spostano lungo il litorale per raggiungere la località balneare.

Interdetta la stazione di Santa Marinella per una fuga di gas

La fuga di gas si è registrata stamattina, a dare l'allarme sono stati alcuni residenti e ciò ha richiesto l'intervento tempestivo di tecnici Italgas al lavoro per la riparazione del danno, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Delimitata la zona per le operazioni di messa in sicurezza e interdetta la stazione ferroviaria di Santa Marinella. La stazione infatti si trova a ridosso dell'area in cui si è verificata la fuga di gas. Ad essere interdetta a scopo precauzionale è anche la strada interessata, gli agenti della polizia locale monitorano la viabilità.

Oggi pomeriggio sospesa e riattivata la metro A di Roma

