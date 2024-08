video suggerito

Frosinone, perde il controllo della macchina e si schianta fuori strada: grave una donna In poche ore si sono verificati due incidenti sulle strade della provincia di Frosinone. Ad avere la peggio sono stati una donna di 57 anni e un uomo di 40, entrambi ricoverati in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Due gravi incidenti ieri sera in poche ore sulle strade della provincia di Frosinone. Una donna di 57 anni è uscita di strada con la sua auto lungo la provinciale Alatri – Fumone nel territorio di Ferentino, all'altezza dell'agriturismo La Spiga. L'impatto è stato molto violento, con la signora rimasta incastrata tra le lamiere della macchina, impossibilitata a uscire. Sul posto, per estrarla dall'abitacolo e assicurarla alle cure del 118, sono dovuti arrivare i Vigili del Fuoco. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime, ed è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Frosinone. È stata presa in carico dai medici, la prognosi è riservata.

Come abbia fatto la donna a perdere il controllo della macchina, non è ancora chiaro. Forse una distrazione, un malore, un colpo di sonno, che hanno portato la 57enne a sbandare e finire fuori strada. La macchina è andata completamente distrutta, non è al momento noto se sia in pericolo di vita o meno.

Incidente a Isola del Liri, ferito un uomo in scooter

Quello avvenuto lungo la provinciale Alatri – Fumone non è l'unico incidente avvenuto nelle ultime ore sulle strade della Ciociaria. Un uomo alla guida di uno scooter Piaggio Beverly si è scontrato per cause ancora da chiarire con una Fiat 500 lungo via Napoli ad Isola del Liri. Ad avere la peggio è stato proprio l'uomo alla guida dello scooter. Il quarantenne è stato portato in pronto soccorso a Sora con diverse fratture causate dall'incidente. In ospedale anche il giovane di 22 anni alla guida della Fiat 500: non ha riportato ferite ma si è sentito male per lo shock dopo l'incidente, ed è stato affidato alle cure dei sanitari.