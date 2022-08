Frosinone, esplode una bombola di gas in campeggio: ferito un uomo, è grave Stava festeggiando il Ferragosto con amici e famiglia, quando la bombola del gas che stava usando per cucinare è esplosa: ora è ricoverato in codice rosso.

È accaduto nel pomeriggio di lunedì scorso, 15 agosto, a Filettino, comune di montagna in provincia di Frosinone che dista dalla capitale poco più di 100 chilometri. È qui che, in una zona scelta da turisti e villeggianti per campeggiare, all'improvviso è esplosa una bombola di gas, ferendo gravemente una delle persone che avevano deciso di festeggiare il Ferragosto con una scampagnata nella zona più a nord dei territori della Ciociaria.

L'esplosione della bombola

Il malcapitato rimasto ferito dall'esplosione della bombola che, come riportano le testate locali, sarebbe un uomo di mezza età residente a Roma, si trovava con la sua famiglia e alcuni amici nella zona, scelta per campeggiare. Nel pomeriggio, mentre si trovava a pochi passi da dove erano state piantate le tende, la bombola di gas che stava utilizzando per cucinare è scoppiata all'improvviso. Subito dopo l'esplosione sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori sanitari del 118 che, a seguito della deflagrazione, hanno riscontrato su di lui ferite così gravi da richiedere l'intervento dell'elisoccorso. In pochi minuti, allora, è arrivata anche l'eliambulanza che ha trasportato l'uomo verso il Policlinico Umberto I di Roma, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Cinquanta persone intossicate nel campeggio di Trevi

Non molto distante da dove è esplosa la bombola di gas, ad appena 10 chilometri da Filettino, alcune decine di turisti sono rimasti vittima di un altro campeggio da incubo. Qui, all'interno di un camping, circa cinquanta persone sono rimaste intossicate a causa di un batterio, riportando sintomi comuni, dal malessere generale a nausea, crampi e vomito. Potrebbe trattarsi di salmonella. Le forze dell'ordine continuano ad indagare, mentre alla Asl di Frosinone sono stati affidati i primi accertamenti da svolgere: non escluso che il batterio possa trovarsi nell'acqua del campeggio.