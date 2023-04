Frosinone, bus Cotral si scontra con un pulmino: trasportato in eliambulanza il conducente, è grave L’impatto è avvenuto nella mattina di mercoledì 19 aprile verso le ore 9: i mezzi si sono scontrati ad un incrocio. Grave il conducente del Cotral, estratto dal bus dai vigili del fuoco e trasportato al San Camillo di Roma in eliambulanza.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella mattinata di mercoledì 19 aprile 2023, nel frusinate: un bus Cotral e un pulmino Unitalsi si sono scontrati lungo via Sacco, la strada che da Atina porta a Villa Latina, entrambi comuni in provincia di Frosinone che distano poco meno di cinque chilometri l'uno dall'altro. Lo scontro è avvenuto nella valle di Comino, poco dopo le ore 9 ed è stato violentissimo: sul posto sono subito arrivati i soccorritori e si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportare in ospedale il conducente del Cotral.

Cosa è successo

I due mezzi stavano procedendo lungo la strada, quando si sono scontrati ad un incrocio: dopo l'impatto, il bus ha continuato a procedere per alcuni metri, uscendo fuori strada e concludendo la sua corsa contro un albero che si trovava lungo la carreggiata. Per estrarre l'autista, un uomo di 40 anni di Sora, dal bus è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Sora che, dopo averlo tratto in salvo, lo hanno affidato agli operatori del personale sanitario del 118. L'uomo è stato trasportato a bordo dell'eliambulanza fino al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma, dove i medici e gli infermieri hanno valutato le sue ferite con un codice rosso: ha riportato lesioni gravi su tutto il corpo.

Ferito in maniera lieve anche il conducente del pulmino: a bordo del mezzo, insieme a lui, anche dieci ragazzi. Oltre ai vigili del fuoco e agli operatori del soccorso sanitario, arrivati con i mezzi dell'Ares 118, un'ambulanza e un'automedica ed un'eliambulanza, anche i carabinieri del comune in cui si è verificato il sinistro, Atina.