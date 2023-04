Frosinone, aggrediscono a volto coperto un 25enne e lo colpiscono con una spranga: indagini in corso Lo avrebbero aspettato in automobile a pochi passi dall’appartamento in cui vive e poi lo hanno assalito: caccia ai due aggressori.

A cura di Beatrice Tominic

È successo la notte scorsa a Frosinone, verso le ore 4: un ragazzo di 25 anni è stato aggredito mentre stava rientrando nella sua abitazione, in viale Spagna. La vittima, di nazionalità albanese ma residente nella città laziale, è stata accerchiata da alcune persone e poi colpita con una spranga (o con il calcio di una pistola).

Sul posto, non appena allarmati, sono immediatamente arrivati gli operatori del 118 che hanno soccorso il 25enne e hanno provveduto a portarlo al pronto soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani che dista dal punto dell'aggressione poco meno di due chilometri.

L'aggressione al 25enne

Come ha raccontato lui stesso, non appena sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118, ad aggredire il 25enne sarebbero state due persone con il volto coperto e uno spiccato accento campano. I due sarebbero scesi dall'automobile non appena lo hanno visto arrivare: forse stavano aspettando che percorresse quel tratto di strada all'interno dell'abitacolo prima di aggredirlo.

Da quanto ha raccontato il ragazzo, sembra essersi trattato di una vera e propria spedizione punitiva. L'aggressione è avvenuta senza alcun furto: non sono stati portati via né il portafogli, né il cellulare. Gli inquirenti non escludono nessuna pista: potrebbe essersi trattato di un'aggressione per vendetta o avvertimento.

L'arrivo dei soccorsi

Come anticipato, in breve tempo il 25enne è stato raggiunto dai soccorritori del personale sanitario del 118, che hanno provveduto a portarlo in ospedale e a curarlo. Secondo i primi accertamenti, le ferite riportate dal 25enne sono state valutate con un codice arancione e sarebbero state inferte con un corpo contundente.

Nel frattempo i carabinieri hanno aperto le indagini e stanno passando in rassegna le telecamere di sorveglianza della zona con l'auspicio di riuscire a fare chiarezza su quanto accaduto qualche notte fa.