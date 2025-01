video suggerito

Frontale tra due auto in provincia di Viterbo, morta Maria Luisa Incanti: gravissima un’altra donna Una donna di 63 anni, Maria Luisa Incanti, è morta nel primo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale Caprolatta, in provincia di Viterbo. Gravissima l’altra conducente coinvolta nello scontro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia ieri sulla strada provinciale Caprolatta, in provincia di Viterbo. Una donna di 63 anni, Maria Luisa Incanti, è morta in un in incidente stradale in località Incanti. Secondo le prime informazioni, intorno alle 15.30 la macchina guidata dalla vittima si è scontrata frontalmente con quella condotta da un'altra donna. Per Maria Luisa Incanti, molto conosciuta in zona, non c'è stato nulla da fare: l'impatto è stato fatale, ed è morta praticamente sul colpo. Inutile ogni soccorso da parte degli operatori sanitari del 118, che pure hanno cercato di rianimarla. Alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gravissima anche l'altra donna coinvolta nel sinistro, una 69enne. Data la serietà delle sue condizioni, i soccorritori hanno chiesto l'intervento di un'eliambulanza, in modo da portarla in ospedale il più velocemente possibile. Adesso si trova ricoverata presso il Belcolle di Viterbo, non si sa se in pericolo di vita o meno.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale, oltre ai Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. Come abbiano fatto le due auto a scontrarsi è ancora oggetto di indagini. Una volta che le condizioni della conducente ferita lo consentiranno, sarà ascoltata in modo da capire cosa possa essere successo, e fare luce sul caso. Molto probabilmente, come da prassi in caso di incidenti mortali, sarà aperto un fascicolo d'indagine per omicidio stradale.

Maria Luisa Incanti faceva parte del coro parrocchiale di Caprarola, ed era molto attiva nella comunità ecclesiastica, dove era conosciuta e apprezzata. Proprio oggi, per ricordarla, sarà celebrata una messa al Duomo per le 16.30.