Frontale fra due auto a Lanuvio, perdono la vita una donna e il suo cane: 3 feriti gravi Una donna e il suo pastore tedesco hanno perso la vita in un frontale sulla via Laviniense: l’uomo che viaggiava con lei è grave. Due feriti anche a bordo dell’altra auto.

È successo nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 14.30, sulla strada che unisce la parte più alta del territorio dei Castelli Romani con la via Nettunense, via Laviniense. Qui due automobili si sono scontrate frontalmente provocando un violento impatto: oltre ai due feriti, hanno perso la vita una donna di 49 anni di Ardea che viaggiava a bordo del mezzo insieme al suo cane, un pastore tedesco.

Come riporta il Messaggero, l'incidente frontale ha visto coinvolte due automobili: una Nissan Micra che stava percorrendo la strada verso la via Nettunense in direzione di Campoleone e una Ford Fusion che, invece, stava procedendo in direzione opposta verso Lanuvio.

L'incidente e i soccorsi

Come anticipato, a causa del forte scontro, ha perso la vita una donna di 49 anni di Ardea e il suo cane, che viaggiavano a bordo della Nissan Micra insieme al conducente, un uomo di 48 anni di Genzano rimasto ferito. L'uomo in condizioni gravi e per soccorrerlo si è reso necessario l'utilizzo di un elisoccorso del 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma. Le due persone che si trovavano a bordo della seconda vettura, invece, sono due fratelli di Lanuvio di 23 e 21 anni: il primo è stato portato in ambulanza all'ospedale di Aprilia, mentre il secondo è stato portato insieme al ferito che si trovava sulla Nissan al San Camillo di Roma, con l'elisoccorso.

La dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'impatto, oltre ai soccorsi giunti per i feriti, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco di Velletri con due mezzi che hanno provveduto ad estrarre dalle vetture la vittima e i tre feriti. Presenti anche i carabinieri della stazione locale, insieme ai colleghi del radiomobile di Velletri che, non appena arrivati sono intervenuti per i rilievi di routine. A loro, poi, si sono aggiunti alcuni agenti della polizia locale per chiudere la strada in cui è accaduto l'incidente.