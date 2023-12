Frontale a Itri, esce di strada con l’auto e si schianta contro un’altra macchina: morto 83enne Un uomo di ottantatré anni è morto questa mattina in un incidente stradale a Itri. Forse a causa di un malore è uscito di strada con la macchina e si è schiantato contro un’altra auto.

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia questa mattina a Itri, in provincia di Latina. Un uomo di ottantatré anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le dieci all'altezza di ponte San Rocco. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso, oltre ai soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A quanto si apprende l'83enne, un pensionato residente a Itri, stava viaggiando sulla sua Fiat Punto in direzione Formia quando è uscito fuori strada e si è scontrato con una Peugeot che proveniva dal senso opposto di marcia.

Entrambe le macchine sono andate a schiantarsi contro il ponte di San Rocco. Alla guida della Peugeot c'era un uomo di sessant'anni che ha riportato solo ferite lievi nello scontro. L'anziano di Itri, invece, era già deceduto. Nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare. Per estrarlo dalle lamiere dell'auto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

L'impatto tra le due macchine è stato molto violento, con le vetture che sono andate completamente distrutte nello scontro. Solo per un caso fortuito l'altro conducente coinvolto non ha riportato gravi ferite, e se la caverà con qualche giorno di prognosi, nonostante la macchina distrutta.

L'ipotesi più probabile è che l'uomo alla guida della Fiat Punto abbia avuto un malore che l'ha portato a uscire di strada. Non è escluso che il magistrato decida di disporre l'autopsia sul corpo dell'83enne, in modo da chiarire le cause del decesso. Ossia se l'uomo sia morto per un malore o a causa del frontale con l'altra auto.