Frecce Tricolori oggi a Roma: a che ora e dove vederle per il Centenario dell’Aeronautica Militare Martedì 28 marzo, al termine delle celebrazioni del centenario dell’Aeronautica Militare, le Frecce Tricolori sorvoleranno Roma verso le 12: ecco dove sarà possibile vederle.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le celebrazioni per il Centenario dalla nascita dell'Aeronautica Militare: dopo aver allestito il villaggio aeronautico Air Force Experience a piazza del Popolo, che resterà visitabile fino a mercoledì 29 marzo, nella giornata di oggi, martedì 28 marzo, è previsto il sorvolo delle Frecce Tricolori sul cielo della capitale.

Il team delle Frecce Tricolori, che lo scorso primo marzo ha compiuto 62 anni di attività, si esibirà in occasione della cerimonia che si svolgerà martedì 28 marzo nella Terrazza del Pincio: l'evento avrà inizio alle ore 11 e saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed altre cariche istituzionali, comprese le autorità della Forza Armata. È proprio al termine delle celebrazioni che avverrà il sorvolo delle frecce tricolori, come previsto dal calendario 2023.

Per l'occasione saranno eccezionalmente riunite la Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare e le Bandiere di Guerra e d’Istituto di tutti i Reparti della Forza Armata.

A che ora le Frecce Tricolori sorvolano Roma martedì 28 marzo

Il programma per le celebrazioni dei cento anni di Aeronautica Militare, partito nello scorso fine settimana, è stato ricco di impegni. A chiudere questo insieme di iniziative, arrivano domani martedì 28 marzo le frecce tricolori, al termine dell'evento di chiusura che si svolge, come anticipato, al Pincio, a partire dalle 11 fino alle 12 circa. È a quell'ora che è previsto il passaggio delle frecce tricolori per rendere omaggio al Presidente della Repubblica.

Dove vedere le frecce tricolori a Roma per le celebrazioni del Centenario dell'Aeronautica Militare

Le celebrazioni si svolgeranno nella Terrazza del Pincio, a Villa Borghese: il tragitto che effettueranno le frecce tricolori sicuramente prevede un'ampia esibizione ben visibile da quella zona. Sicuramente, come sempre accade, punti di osservazione strategici potranno essere la stessa piazza del Popolo (su cui il Pincio si affaccia), ma anche piazza Venezia, dove il disegno nel cielo si avvicina all'Altare della Patria (come in foto).