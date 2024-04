video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 8 aprile: addio all’anticiclone africano, temperature giù Oggi ancora temperature sopra la media a Roma e nel Lazio, ma è previsto per mercoledì l’arrivo di una perturbazione che porterà un forte calo delle temperature. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

L'anticiclone africano che ha portato in tutta Italia temperature praticamente estivo sarà spazzato via da una perturbazione in arrivo nel corso della settimana. A Roma oggi, lunedì 8 aprile, il cielo sarà velato, ma le temperature si manterranno molto alte, sopra alle medie del periodo e con le massime che sfioreranno i 27 gradi nelle ore più caldo della giornata.

La giornata da segnare con il pennarello rosso sarà quella di mercoledì 10 aprile, quando è previsto l'arrivo di questa perturbazione da Nord, che potrebbe portare piogge e un calo sensibile delle temperature. Per il momento, però i meteorologi non si espongono. Nelle prossime ore avremo sicuramente previsioni più precise in tal senso.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, nei prossimi giorni "ci aspetta una svolta significativa: un fronte temporalesco proveniente da nord farà il suo ingresso sul nostro Paese, portando con sé una marcata instabilità atmosferica. Questo genere di cambiamenti, soprattutto dopo periodi di caldo intenso, tendono a favorire la manifestazione di fenomeni meteorologici estremi, con forti temporali e locali grandinate. La causa di ciò risiede nella grande quantità di energia potenziale accumulata nell'atmosfera".

Questo fronte temporalesco, però, avrà vita breve e lascerà spazio all'alta pressione già nella giornata di giovedì. La seconda metà della settimana, secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, "si prevede quindi decisamente più serena e piuttosto calda in tutte le regioni italiane. Ciò costituirà l'ennesimo colpo di scena di una primavera che si sta rivelando particolarmente movimentata e imprevedibile".