Neonato con una gravissima malformazione al cuore trasferito in volo dal Regno Unito al Bambino Gesù L’Aeronautica Militare Italiana ha trasportato un neonato con una gravissima malformazione cardiaca dal Regno Unito a Roma. Lo cureranno i medici dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un neonato con una gravissima malformazione cardiaca è stato trasferito in volo dal Bristol Royal Hospital for Children nel Regno Unito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il neonato al momento da quanto si apprende si trova ricoverato in urgenza presso l'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione cardiochirurgica ed è stato valutato un primo delicato intervento chirurgico.

A trasportarlo l'Aeronautica Militare Italiana, con un mezzo attrezzato appunto per le emergenze sanitarie. Il neonato è arrivato nella serata di martedì 23 aprile al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù intorno alle ore 19.30, dopo l'atterraggio in aeroporto, dove lo aspettava il personale sanitario in ambulanza.

Il neonato sottoposto ad un primo intervento chirurgico

Il Bambino Gesù su richiesta della famiglia e d'accordo con le istituzioni italiane, ha dato la disponibilità di curare il neonato, appunto affetto da una gravissima malformazione cardiaca. Prima di arrivare nella Capitale il piccolo si trovava ricoverato nel Bristol Royal Hospital for Children, le cure che gli verranno prestate a Roma sanno in continuità con l'assistenza sanitaria ricevuta finora.

I medici del Bambino Gesù, coordinati dall'Area clinica delle Scienze Fetali Neonatali e Cardiologiche, svolti gli approfondimenti diagnostici necessari, hanno deciso di eseguire un primo intervento combinato di cardiologia interventistica e cardiochirurgia.

Ad inizio aprile una bimba rimpatriata con volo militare dalla Thailandia

L'Aeronautica Militare Italiana infatti svolge anche il servizio di trasporto per i civili in caso appunto di particolari emergenze sanitarie, quando è necessario il trasferimento da un ospedale all'altro in varie parti d'Italia, d'Europa e del Mondo, com'è accaduto di recente per il caso della bambina di nove anni, che si è sentita male su un volo diretto in Thilandia e, scoperto che aveva un tumore al cervello, è stata operata d'urgenza Phuket. Quando le condizioni di salute glielo hanno permesso e su indicazione dei medici, è stata rimpatriata in Italia. Oppure l'Aeronautica Militare viene impegnata nel trasporto di organi.