Bimba si sente male sul volo per la Thailandia: ha un tumore al cervello, all'atterraggio operata Momenti di paura per i genitori di una bambina, che si è sentita male su un volo diretto in Thailandia. All'atterraggio è stata portata in ospedale, dove i medici le hanno scoperto un tumore al cervello e l'hanno operata d'urgenza.

Una bambina si è sentita male, mentre era in aereo con i genitori, in viaggio verso la Thailandia. Atterrata in aeroporto, è stata portata con urgenza in ospedale, dove i medici, sottoponendola ad alcuni esami, le hanno scoperto un tumore alla testa e l'hanno operata d'urgenza. A raccontare la vicenda AdnKronos, la bimba è una studentessa di una scuola elementare romana. Da quanto si apprende l'operazione chirurgica è riuscita e la piccola paziente sta bene.

La piccola è stata operata in Thailandia e sta bene

La bambina è stata operata lo scorso giovedì 21 marzo, l'intervento chirurgico è andato bene e ora si trova ricoverata in un reparto di degenza ordinaria, in attesa che le sue condizioni di salute si stabilizzino, per il rimpatrio. Sono stati momenti di preoccupazione per i genitori, prima di allora non c'erano infatti stati segnali che la salute della loro bambina fosse in pericolo. Poi il malore durante il viaggio in aereo, che ha fatto scattare l'allarme. Il ministero degli Esteri e la Direzione Generale Italiani all’Estero sono in contatto con l’Ambasciata italiana a Bangkok e con i genitori della bambina. Sono in corso le procedure burocratiche per il rimpatrio, si attendono anche i tempi necessari per il nulla osta da parte dei medici.

La bambina tornerà in Italia in aereo con assistenza sanitaria

La famiglia della bambina attende il permesso dei medici per rientrare in Italia, ma la piccola al momento non può viaggiare, bisogna ancora aspettare che si stabilizzi. Nel frattempo la paziente resta in ospedale in Thailandia, successivamente, quando sarà possibile, verrà poi trasferita in Italia con un volo di linea con assistenza sanitaria e probabilmente verrà portata al Policlinico Agostino Gemelli.