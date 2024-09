Fratellini fanno arrestare il papà che picchia la mamma e la salvano

video suggerito

Due fratellini hanno fatto arrestare il papà, che picchiava la mamma e l'hanno salvata. L'episodio di violenza è avvenuto in un'abitazione di Ferentino, in provincia di Frosinone nella serata di sabato scorso 28 settembre. L'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia, di violenza tra le mura domestiche del quale vittima non è solo la donna, ma anche i figli, che erano presenti quando si consumavano.

Come riporta Il Messaggero l'uomo è rientrato a casa verso l'ora di cena. Tra lui e sua moglie è inziata una discussione animata, che è degenerata nella violenza fisica: l'uomo l'ha insultata e picchiata. In casa c'erano i due figli della coppia, un bambino di dieci anni e un altro più grande. Entrambi hanno udito le urla della mamma, il più piccolo, capendo cosa stava accadendo, ha preso lo smartphone e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. Al telefono ha detto che era a casa insieme al suo fratellino e ai suoi genitori e che sua mamma aveva bisogno di aiuto perché il papà la stava picchiando.

Nel frattempo è uscito dalla porta di casa e si è messo a correre per strada, gridando e chiamando aiuto, rivolgendosi ai vicini di casa. Il fratello più grande è invece intervenuto per cercare di fermare il padre. I due fratellini insieme sono riusciti a salvare la loro mamma.

Arrivata la segnalazione con la richiesta d'intervento all'indirizzo dell'abitazione sono giunti in pochi minuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Anagni. I militari hanno trovato l'uomo in casa e lo hanno bloccato, portandolo in caserma, per gli accertamenti necessari. Giunti sul posto anche i paramedici con l'ambulanza hanno medicato la donna. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, al momento non risultano denunce fatte in passato. La posizione del marito è al vaglio e comparirà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo.