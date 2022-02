Frappe, Castagnole e Ravioli, i dolci tipici del Carnevale a Roma e dove gustarli Frappe, castagnole e ravioli sono i dolci tipici del Carnevale a Roma e nel Lazio. Ecco alcune delle pasticcerie più buone dove trovarli e la ricetta con ingredienti e procedimento per prepararli in casa.

Le frappe di Pasticceria Gruè

La città di Roma è da sempre legata al Carnevale, una festività che affonda le proprie radici nei Saturnali. Le tradizioni non si esauriscono solo al folklore o alle maschere tipiche, ma anche in campo culinario esistono diversi dolci da gustare a Carnevale. I più conosciuti e amati nella Città Eterna, ma anche nel resto del territorio del Lazio sono frappe, ravioli e castagnole. La parola d'ordine è ‘fritto', ma si possono anche cuocere al forno. A Roma per ogni dolce di Carnevale ce ne sono per tutti i gusti, artigianali, in tutte le varianti: classici, ripieni di creme, ricoperti di cioccolato. Nella Capitale ogni quartiere ha i suoi forni, le sue pasticcerie, dove vengono preparati e serviti e le strade si riempiono del loro profumo. Eccone alcuni tra i quali scegliere, dall'Antico Forno Roscioli alla pasticceria Bompiani all'Ardeatina, da Gruè a quartiere Trieste alla pasticceria Simona di Ostia, aperta solo nel periodo del Carnevale.

Frappe

Frappe dell’Antico Forno Roscioli

Uno dei dolci di carnevale più amati in Italia sono quelle che a Roma vengono chiamate ‘frappe', ma il loro nome cambia di regione in regione. Si tratta di sfoglie sottili e friabili, che possono essere fritte o al forno e che vengono servite spolverate di zucchero a velo oppure ricoperte di cioccolato. Ecco la ricetta per fare le frappe a casa.

Ingredienti:

200 grammi di farina 00

1 tuorlo

uova

25 grammi di burro

20 grammi di zucchero semolato

zucchero a velo a piacere

olio di semi di arachidi q.b.

1 presa di sale

20 grammi di liquore

Procedimento:

Unire farina, zucchero e sale Unire le uova leggermente sbattute e mescolare Aggiungere il liquore Aggiungere il burro Amalgamare bene tutti gli ingredienti Trasferire il panetto su un piano e avvolgerlo con la pellicola trasparente lasciandolo riposare per mezz'ora Schiacciare il panetto e dividerlo in vari pezzetti inserendoli nella macchina per la pasta realizzando sfoglie sottili Fare un taglietto al centro della pasta Per cuocerle fritte scaldare l'olio di arachidi e immergerle girandole dall'altro lato fino a quando non diventeranno dorate Metterle sulla carta assorbente e poi servirle cosparse di zucchero a velo.

Dove gustarle a Roma: Vice Cafè a Prati, pasticceria Simona di Ostia, Napoleoni a Colli Albani, Cipriani a Colle Oppio, Antico Forno Roscioli nel rione Regola.

Castagnole

Le castagnole della Pasticceria Bompiani

Mentre le frappe sono il dolce di carnevale più diffuso in Italia, meno note e tuttavia molto amate anch'esse sono quelle che che a Roma e nel Lazio prendono il nome di castagnole. Sono delle palline di pasta compatta, simili appunto a delle castagne, che possono avere dimensioni diverse. Si possono preparare nella versione classica, ripiene o ricoperte di creme sia fritte che al forno, hanno un marcato sapore di liquore e sono avvolte nello zucchero. Ecco la ricetta per preparare le castagnole in casa.

Ingredienti:

220 grammi di farina tipo 00

40 grammi di zucchero semolato

40 grammi di burro a temperatura ambiente

2 uova

1 pizzico di sale

1/2 bicchierino di rum bianco

1/2 bustina di lievito per dolci

Olio di semi di arachide q.b.

Procedimento:

Unire farina, uova, burro Aggiungere zucchero e il rum, lievito, sale e impastare Far riposare l'impasto mezz'ora in una ciotola Formare un cordone con l'impasto e tagliarlo a tocchetti per poi formare delle palline con le mani Friggere nell'olio di arachidi e mettere sulla carta assorbente Cospargere di zucchero a velo

Dove gustarle a Roma: Pasticceria Bompiani a Tor Marancia, Nero Vaniglia a Ostiense, Pasticceria Grué nel quartiere Trieste, Regoli a San Giovanni.

Ravioli

Ravioli di carnevale (Foto Facebook di Rosamaria D. M.)

I ravioli di carnevale sono forse uno dei dolci meno conosciuti di questa festività, ma sono comunque molto gustosi. Sembrano esteticamente dei classici ravioli di pasta, in realtà sono dei dolci, sempre fritti, e al suo interno solitamente hanno la marmellata. La ricetta per farli in casa.

Ingredienti:

300 grammi di farina 00

1 uovo

60 grammi di burro

80 grammi di zucchero

1 stecca di vaniglia

90 millilitri di latte

250 grammi di marmellata di arance

Olio di semi di arachide q.b.

Zucchero a velo a piacere

Preparazione: