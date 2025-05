Franco Bonavenia si sente male durante una gara podistica e muore a 64 anni in ospedale

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Franco Bonavenia

È morto Franco Bonavenia, un podista sessaquattrenne, atleta della provincia di Frosinone. Si è spento nella mattinata di oggi, venerdì 16 maggio, in un letto d'ospedale, dov'era stato ricoverato a seguito del malore improvviso. Bonavenia si è sentito male mentre partecipava alla gara "Trail della Fede" a Vallepietra, che si è disputata vicino al santuario della Santissima Trinità. Franco Bonavenia era originario di Isola del Liri. La drammatica notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Secondo quanto ricostruito domenica scorsa Franco Bonavenia era tra gli atleti della gara "Trail della Fede" a Vallepietra, quando improvvisamente si è sentito male e si è accasciato a terra, perdendo i sensi. Subito il personale sanitario presente nell'area della competizione lo ha soccorso e trasportato in ospedale. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito gravi, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che ha trasferito l'atleta nella Capitale. Franco ha lottato per giorni tra la vita e la morte fino al decesso, sopraggiunto stamattina.

"Il dott. Francesco Poce e tutta la comunità di Colli sono vicini al nostro Roberto Bonavenia e alla sua famiglia, in questo momento di profondo dolore per l’improvvisa scomparsa dell’amatissimo padre, Franco Bonavenia – si legge sulla pagina Facebook della ASD Principato Di Colli – Riposa in pace, caro Franco!".

"Con profondo dolore l'Associazione Amicizia e Devozione, il Comitato di Sant'Antonio, si stringe a Leonardo Bonavenia e ai familiari per la prematura scomparsa del caro Franco Bonavenia. Una persona stimata, generosa e sempre disponibile e un grande amico, il suo ricordo resterà vivo nei nostri cuori e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Ci stringiamo con affetto a tutta la famiglia e condividiamo il dolore per questa grave perdita. Ciao Franco".

"Appena una settimana fa sei venuto a trovarci con i tuoi ragazzi – scrive la Foxes Soccer Academy – hai chiacchierato tanto con i nostri istruttori e due giorni dopo invece quel malore che oggi ti ha portato via. Perdiamo un amico, un allenatore, ma soprattutto i tuoi ragazzi hanno perso il loro educatore. Un pensiero alla tua famiglia, a tuo figlio Roberto Bonavenia che qui a Colli si è fatto ben volere da tutti. Un abbraccio fin lassù, ciao Franco".