Francesco Rocca vuole assumere alla Regione Lazio la figlia di Gianfranco Fini Francesco Rocca e Giuliana Fini hanno lavorato per anni insieme alla Croce Rossa Italiana. La figlia del leader e fondatore di Alleanza Nazionale è stata assunta insieme ad altri ventidue collaboratori.

A cura di Natascia Grbic

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha assunto tra i primi ventitré collaboratori anche Giuliana Fini, figlia del leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini. Rocca e Fini hanno già lavorato insieme alla Croce Rossa: ieri, come riportato da la Repubblica, la circolare diretta alla Direzione affari istituzionali e personali in cui si chiede l'assunzione dei ventitré collaboratori a tempo determinato e fino alla fine della legislatura.

Chi è Giuliana Fini

Classe 1985, Giuliana Fini ha lavorato come Account manager per la Jumbo Grandi Eventi Spa, dove si è occupata del coordinamento del personale per il Comune di Roma, i Mondiali di Nuoto 2009, l'Auditorium Parco della Musica, l'Eni e l'università privata Luiss Guido Carli. È stata poi assunta all'Axa Assicurazioni, dove ha lavorato come intermediaria assicurativa, e nel 2018 è approdata alla Croce Rossa Italiana, dove ha ottenuto il ruolo prima di Officer e poi di responsabile dell'Unità operativa merchandising e uniformi.

Gli altri collaboratori assunti da Rocca

Tra i collaboratori scelti da Francesco Rocca, nomi con cui ha già lavorato alla Croce Rossa e personalità politiche già note nella galassia della destra. Tra questi, come riportato da la Repubblica, spuntano i nomi di Andrea Urbani, direttore della Sanità del Lazio durante la legislazione di Renata Polverini, Silvia Amici con cui ha lavorato alla Cri, Federico Rocca, esponente di Fratelli d'Italia.

E ancora: Daniele Belli, nipote di Alessandro Foglietta, ex consigliere regionale ed ex portavoce di Francesco Storace, Maria Grazia Cacciamanni, anche lei di Fratelli d'Italia, Riccardo Iotti (Cri) Andrea Signorini (Fratelli d'Italia). Ci sarebbero poi Eleonora Bianchini, Giulia Presciutti, Emanuele Di Mario, Luca Fornari, Francesco Scoppola, Cesare Valsania, Monica Gulino, Anita Epifani, Simone Bardi, Daniela Attisano, Roberta Grazi, Eva Torselli, Jessica Novelli, Claudia Rizzo e Barbara Latini.