Foto dei loro bimbi nudi e in pose sessualmente esplicite sul web: due genitori a processo A entrambi è stata sospesa la responsabilità genitoriale. Nei loro computer sono state trovati foto e video dei loro figli senza biancheria intima e in pose sessualmente esplicite.

Una coppia di trentatré e trentaquattro anni è finita a processo con l'accusa di pedopornografia con l'aggravante di aver commesso il fatto in qualità di genitori e nei confronti di minori di sedici anni. Secondo l'accusa, avrebbero fotografato i figli, che all'epoca dei fatti avevano cinque, otto e nove anni, nudi e in atteggiamenti sessualmente espliciti.

Le immagini e i video, settantadue in tutto, sono stati trovati nella loro abitazione durante una perquisizione, effettuata nella loro abitazione il 15 novembre 2021. Sono stati sequestrati computer e hard disk.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il padre dei tre bambini il 30 maggio 2021 aveva già caricato in rete video e foto del figlio senza biancheria intima, che di spalle all'obiettivo si piegava in avanti. Ma già negli anni passati era stato segnalato per aver pubblicato foto di minori in atteggiamenti sessualmente espliciti, tra cui un'immagine in cui i bambini venivano palpeggiati nelle parti intime.

Durante la perquisizione a casa della coppia sono state trovate tantissime foto e diversi video che ritraevano i minori in atteggiamenti sessualmente espliciti. A entrambi è stata sospesa la responsabilità genitoriale e i bambini sono stati affidati a un curatore speciale. La madre ha dichiarato che le foto non erano pedopornografiche, ma semplici immagini dei figli nudi che non avevano nulla di malizioso. Ha sostenuto che fossero poi i figli a scattarsele, e che lei e il marito non riuscivano a controllarli ogni volta che prendevano in mano lo smartphone. Diversa l'opinione degli inquirenti e del giudice, che li ha rinviati a giudizio.